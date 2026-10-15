振华 LEADEX VIII PRO 白金牌电源发布，可选 850W、1000W 和 1200W

IT之家 10 月 15 日消息，振华 LEADEX VIII PRO 白金牌全模组电源现已发布，新品主打 125mm 短机身设计，提供 850W、1000W 和 1200W 规格选择，符合 ATX 3.1 规范并取得 Cybenetics 白金认证。

IT之家了解到，这款电源机身长度仅 125mm，可为 ITX 与小尺寸机箱留出更充裕的走线和风道空间，显卡与散热器安装不再受限。具备英特尔 ATX 3.1 规范，可稳定承载 200% 整机瞬态超载，避免显卡瞬时功耗峰值造成闪退、重启。

同时，这款电源使用全日系电容，搭配进口英飞凌 MOS 管，通过 Cybenetics 白金认证，核心工况转换效率最高可达 94%。配备原生 12V-2X6 接口，适配 RTX 50 系显卡。

此外，这款电源拥有振华专利九宫格盲插设计，模组接口无需识别、即插即用。满载纹波、电压调整率等关键指标均优于 Intel ATX 3.1 规范要求，为显卡瞬时大电流与 CPU 高频波动提供更稳的电压平台。搭载 120mm FDB 液压轴承风扇，配合 AUTO + ECO 双模智能温控，支持低负载智能停转。