阿里云虚拟数字人启动退市：11 月 30 日停止新购服务，明年 11 月底全面停止

IT之家 10 月 16 日消息，阿里云今日宣布，由于产品策略调整，虚拟数字人产品即将退市。

退市的具体安排如下：

2026 年 11 月 30 日， 停止新购服务 ，已购买的客户仍可继续使用至服务到期。

2027 年 5 月 31 日， 停止现有客户的续订及版本更新 。

2027 年 11 月 30 日，全面停止服务。届时控制台、相关的支持服务和工单服务也将一同下线。此外，阿里云提供的退款服务也将于该日期停止，如果您有退款需求，请在截止日期前尽早联系，安排退款操作。

官方表示，为保障业务连续性，建议用户尽快迁移至替换方案：阿里云云市场数字人产品蚂蚁灵境数字人、相芯数字人、一知智能 AI 直播数字人。

IT之家查询阿里云官网获悉，虚拟数字人是由通义实验室打造的虚拟数字人平台，提供涵盖形象定制、AI 智能驱动到场景化落地的全链路数字人解决方案。

平台致力于通过数字人技术赋能企业数字化转型，并深度服务于智慧教育、新闻媒体等多个行业，全面满足视频播报、业务咨询、互动交流、服务导览等多样化需求，为客户打造高效、智能、一站式数字人服务体验。

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