迪拜警方喜提“新装备”920 马力兰博基尼 Temerario，但不执行追捕任务

IT之家 10 月 16 日消息，据外媒 motor1 今天（16 日）下午报道，迪拜警方为旅游巡逻车队增添了一辆兰博基尼 Temerario 混动超跑。新车由迪拜警方与兰博基尼阿布扎比及迪拜经销商合作引入，将在迪拜游客最集中的景点附近执勤。

▲ 图源迪拜警方，下同

据IT之家了解，Temerario 搭载 V8 双涡轮增压发动机和三台电机，综合最大功率达到 920 马力，零百加速仅需 2.7 秒，最高时速可达 343km/h。迪拜警方强调，引入超跑是为了提高警队的公众曝光度、增进警民互动，而非执行追捕任务。

Temerario 加入的是迪拜警方的豪华巡逻车队，主要在游客和居民聚集的场所亮相。迪拜警方多年来陆续购入多款豪华超跑，目的都是借助这些引人注目的车辆开展警务工作。

迪拜警方刑事调查总局局长赛义德 · 哈杰里指出，豪华巡逻车队采用了创新的警务模式，在维护治安的同时，加强与社区居民和游客的互动。

旅游警察部门负责人穆罕默德 · 阿卜杜勒拉赫曼 · 阿卜杜勒瓦希德上校称，迪拜警方一直致力于推出体现迪拜领先地位和独特特色的举措。豪华警车主要部署在热门旅游景点及其他人流密集地区，方便警员直接与公众交流。

兰博基尼阿布扎比及迪拜总经理马蒂诺 · 皮科蒂认为，此次交车延续了双方长期以来的合作，也体现出兰博基尼在当地的业务布局。“我们与迪拜警方的长期合作，体现了兰博基尼与阿联酋之间的紧密关系。”

迪拜警方此前还引入了经过迈莎锐改装的法拉利 812 Superfast 等豪华超跑。Temerario 延续了迪拜警方以超跑吸引公众关注的做法，希望借助这些流动的汽车景点，让民众更愿意主动接近警员、与警方交流。