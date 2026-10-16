机械革命 946g 轻薄本无界 14 Max Carbon 预约：碳纤 A 面，柔光 OLED 屏，5354.15 元起

IT之家 10 月 16 日消息，机械革命 (Mechrevo) 现已启动无界 14 Max Carbon 笔记本电脑的预约。该机型拥有碳纤维材质 A 面、镁合金 C/D 面，配备 OLED 屏幕，内置 72Whr 电池，机身起始质量仅 946g、薄至 14.9mm。

无界 14 Max Carbon 基于英特尔 "Lunar Lake" 酷睿 Ultra 5 处理器 226V / 酷睿 Ultra 7 处理器 256V，集成 16GB LPDDR5X-8533 内存，标配 1TB SSD 存储；集成双风扇双热管静音散热系统。

其搭载 14" 2880×1800 120Hz 500nits 的柔光 OLED 显示面板，色域达 100% DCI-P3；集成双高双低 4 扬声器、1.5mm 键程三档背光键盘（含电源 + 指纹二合一按键）、5.7" 玻璃触控板、电子隐私开关。

该轻薄本具备 2 个雷电 4、2 个 USB-A 3.2、1 个 USB-A、1 个 HDMI 2.1 (TMDS)、1 个 3.5mm 音频插孔。

机械革命无界 14 Max Carbon 轻薄本酷睿 Ultra 5 处理器 226V 配置标价 6,299 元，国补到手价 5,354.15 元；酷睿 Ultra 7 处理器 256V 配置标价 6,699 元，国补到手价 5,694.15 元。

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