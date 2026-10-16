Formlabs Studio 1 入门级 3D 打印机发布：支持自动供料、兼容第三方材料、售价 699 美元

据外媒 Notebook Check 报道，3D 打印设备厂商 Formlabs 面向个人爱好者、设计师及小型工作室推出了一款名为 Form Studio 1 的入门级 3D 打印机，该产品提供自动供料、加热树脂处理及第三方材料支持等特性，定价 699 美元（IT之家注：现汇率约合 4,685 元人民币）。

据介绍，Form Studio 1 采用掩模立体光刻（MSLA）技术，通过紫外光配合显示屏固化液态树脂，像素尺寸为 35 微米，成型空间为 200 × 125 × 235 毫米，大多数模型零件都可以在两小时内完成打印。

在材料兼容性方面，Form Studio 1 配备 Open Material Mode（开放材料模式），允许用户使用第三方树脂，不再局限于厂商自有材料生态。设备还支持自动树脂供料和加热树脂处理，以简化打印流程。Formlabs 同时推出了六款新的 Alpha Resin 树脂材料，起售价为每升 29 美元（现汇率约合 194.4 元人民币）。

针对室内使用场景，Form Studio 1 在搭配 Formlabs Alpha Resin 树脂及选配 VOC Extractor 挥发性有机物抽取装置时，可满足 UL GREENGUARD Gold 认证的低化学排放要求。不过，这并不意味着液态树脂完全无害，用户仍需遵循正确的操作规范，并做好打印后的清洗、固化等处理工作。

此外，Formlabs 还推出了选配的 Form Studio Wash+Cure 清洗与固化设备，售价为 199 美元（现汇率约合 1,334 元人民币），可用于处理打印完成的树脂模型，进一步完善从打印到后处理的工作流程。