零件成本不断上涨，任天堂日本 11 月 16 日起上调 Switch2/Switch 主机维修价格

IT之家 10 月 16 日消息，任天堂日本官方今日发布通知，宣布于 11 月 16 日起上调 Switch2 和 Switch 主机维修服务的价格。官方称，维修零件成本的不断上涨，是本次提价的主要原因。
据官网信息，Switch2 主板（CPU 基板）维修价将由 27,500 日元（IT之家注：现汇率约合 1,166 元人民币）提高至 37,400 日元（现汇率约合 1,586 元人民币），Switch 主板（CPU 基板）维修价将由 14,300 日元（现汇率约合 606.3 元人民币）提高至 24,200 日元（现汇率约合 1,026 元人民币）。
实际上今年 5 月日版 Switch 2 游戏机已涨价，包括初代 Switch、Switch OLED、Switch Lite 等。以下是日版具体价格：
|机型
|原价格
|现价格
|Switch 2（日本语版 · 国内专用）
|49,980 日元（现汇率约合 2,119 元人民币）
|59,980 日元（现汇率约合 2,543 元人民币）
|Switch OLED
|37,980 日元（现汇率约合 1,610 元人民币）
|47,980 日元（现汇率约合 2,034 元人民币）
|Switch Lite
|21,978 日元（现汇率约合 931.9 元人民币）
|29,980 日元（现汇率约合 1,271 元人民币）
|Switch
|32,978 日元（现汇率约合 1,398 元人民币）
|43,980 日元（现汇率约合 1,865 元人民币）