首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>游戏机

零件成本不断上涨，任天堂日本 11 月 16 日起上调 Switch2/Switch 主机维修价格

2026/10/16 15:52:48 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖不一样的体验 的线索投递！

IT之家 10 月 16 日消息，任天堂日本官方今日发布通知，宣布于 11 月 16 日起上调 Switch2 和 Switch 主机维修服务的价格。官方称，维修零件成本的不断上涨，是本次提价的主要原因。

据官网信息，Switch2 主板（CPU 基板）维修价将由 27,500 日元（IT之家注：现汇率约合 1,166 元人民币）提高至 37,400 日元（现汇率约合 1,586 元人民币），Switch 主板（CPU 基板）维修价将由 14,300 日元（现汇率约合 606.3 元人民币）提高至 24,200 日元（现汇率约合 1,026 元人民币）

实际上今年 5 月日版 Switch 2 游戏机已涨价，包括初代 Switch、Switch OLED、Switch Lite 等。以下是日版具体价格：

机型原价格现价格
Switch 2（日本语版 · 国内专用）49,980 日元（现汇率约合 2,119 元人民币）59,980 日元（现汇率约合 2,543 元人民币）
Switch OLED37,980 日元（现汇率约合 1,610 元人民币）47,980 日元（现汇率约合 2,034 元人民币）
Switch Lite21,978 日元（现汇率约合 931.9 元人民币）29,980 日元（现汇率约合 1,271 元人民币）
Switch32,978 日元（现汇率约合 1,398 元人民币）43,980 日元（现汇率约合 1,865 元人民币）

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：任天堂Switch2Switch

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知