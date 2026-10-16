海康威视 2026 年三季度归母净利润 50.16 亿元，同比增长 36.97%

IT之家 10 月 16 日消息，海康威视今日发布 2026 年三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

本次财报业绩超市场预期，核心财务指标均实现较快增长。

公司主营业务简介

海康威视以智能物联为战略定位，深耕行业二十余年，构建并不断完善物联感知、人工智能、大数据三大核心技术，打通物理世界与数字世界的连接链路，推动物联数据价值的高效释放，是全球领先的智能物联解决方案提供商。

2026 年第三季度财报核心亮点

第三季度单季度实现营业收入 272.22 亿元，同比增长 13.71% ，增速较上半年进一步提升。

归属于母公司股东的净利润达到 50.16 亿元，同比增长 36.97% ，增速高于收入增速，盈利质量提升。

扣除非经常性损益的净利润为 49.84 亿元，同比增长 43.13% ，主业增长动能充足。

基本每股收益和稀释每股收益均为 0.55 元，同比增长 37.09% ，盈利水平同步提升。

年初至报告期末累计实现营业收入 740.44 亿元，累计归母净利润达到 129.11 亿元，累计同比增速分别达到 12.60% 和 38.55%，全年业绩增长确定性较强。

财务变动主要原因

公司收入同比增长带动毛利率提升，是净利润增速高于收入增速的核心原因；经营活动现金流净额为 72.13 亿元，同比下降 47.34%，主要系采购备货支出增加所致。

股东信息

截至报告期末，公司普通股股东总数为 34.5842 万户，前十大股东持股结构稳定，中电海康集团仍为第一大股东，持股比例 37.28%。