明年 7 月起实施，电动摩托车锂电池强制性国标发布

IT之家 10 月 16 日消息，近日，市场监管总局（国家标准委）批准发布《电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池安全要求》（GB 36672—2026）强制性国家标准，将自 2027 年 7 月 1 日起实施。

近年来，我国电动摩托车产业快速发展，锂离子电池在电动摩托车上应用日益广泛，相关安全风险也随之上升。为进一步提升电动摩托车锂离子电池安全技术水平，市场监管总局会同工业和信息化部加快标准更新升级，系统性地对电动摩托车和电动轻便摩托车锂离子电池提出了安全技术要求和试验方法。该标准具有三个突出特点：

优化安全考核体系。该标准对电池单体、电池包及电池系统三个层级的安全考核要求进行了系统优化，覆盖了从电池单体到系统的完整安全链条，通过细化各层级安全考核标准、明晰考核重点、强化层级间指标衔接，构建全方位、多层次电池安全考核体系。

拓展测试场景覆盖范围。立足低温充电、碰撞冲击、电池热失控等实际运行工况，该标准新增了低温循环后加热、挤压、提把强度、热扩散、阻燃性、标志等测试项目，从电气安全、机械安全及材料安全等多个维度提出严格要求，覆盖更多实车使用场景，大幅提升产品场景适配能力，进一步保障用户人身安全。

提升标准实施效力。该标准明确了同一型式判定规则，规范试验流程和判定依据，有效解决了以往行业测试判定不统一、操作不规范等问题，显著提升标准统一性，为产品检测、质量监管、行业合规发展提供技术支撑。

IT之家注意到，本次修订后，原来的推荐性标准将更新升级为强制性标准。该标准的发布实施，将进一步提升电动摩托车和电动轻便摩托车锂离子电池产品安全性能，切实保障广大消费者出行安全与合法权益，为群众短途出行筑牢安全屏障。