15999 元起 20:00 蹲点抢：苹果 iPhone Duo 京东 12 期免息 + 至高补贴 700 元

iPhone Duo 定价 15999 元起，国行 10 月 16 日晚 8 点接受预购，京东支持 12 期免息，以旧换新至高补贴 700 元：点此预约京东新品。

关于各渠道：

政府补贴订单需签收 激活

京东线上自营、京东线下门店需签收 激活

各平台百亿补贴需签收 激活

官方渠道：线上线下 Apple Store、天猫官方旗舰店、抖音官方旗舰店下单为预激活（可通过序列号查询下单时间） 无需签收激活

通过美团、淘宝等闪购平台在本地授权店下单为正常版本 + 无需签收激活

线下授权店可能需要现场拆封激活（看本地规定）

iPhone Duo 激活无需导入 eSIM 卡，WiFi 联网即可激活。

iPhone Duo 官方定价如下：

256GB：15999 元

512GB：17999 元

1TB：21499 元

2TB：26499 元

该机提供星光白和夜空双色可选，手机内外屏均为 120Hz（ProMotion），支持 Apple Pencil（今年晚些时候），其中内屏尺寸为 7.6 英寸（采用屏下摄像头），外屏 5.4 英寸。

该机前置 12Mp 自拍摄像头，后置 48Mp 主摄及 48Mp 融合式超广角，支持拍摄 4K 杜比视界 HDR 视频，提供全新“智能拍摄”功能，不需要用户动手按快门即可自动拍摄。

该机搭载 A20 Pro 处理器，拥有大尺寸 VC 均热板，手机全球版本均采用 eSIM 设计，匹配 C2 基带芯片，在软硬件加持下，手机充满一次电续航至高 24 小时，使用外屏播放视频提供至高 44 小时续航，手机充电 5 分钟可在外屏上观看 5 小时视频。

iPhone Duo 国行 10 月 16 日晚 8 点接受预购，京东支持 12 期免息：点此预约京东新品。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】