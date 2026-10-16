“粤艇南下”迎来首航，5 艘内地游艇成功抵达香港

IT之家 10 月 16 日消息，据香港经济日报报道，备受关注的“粤艇南下”于今日迎来首航仪式，活动在大屿山游艇会举行。共有 5 艘游艇分别从珠海、南沙和深圳出发前往香港，分别为“绅威 70”“云逊”“深航运 2 号”“深航运 8 号”和“百利美尚”。其中，“绅威 70”还在船上挂起红色欢迎横幅，写有“粤艇南下首航”字样。

香港选举委员会界别立法会议员朱立威认为，现有补给设施短期内足以满足访港游艇需求，但从长远来看，香港仍需规划常态化配套，并推出跳岛游、“包车一日游”等项目，结合地区特色与大型盛事，借助游艇旅游推动香港经济发展。

在产业链配套方面，朱立威表示，本地游艇相关行业已积极开展讨论和准备工作。南区鸭脷洲一带的游艇维修服务偏向高端，具备较完善的零件配套和维修能力，目前维修业界仍持观望态度。他建议政府发挥统筹作用，提供有针对性的政策支持和宣传，吸引高端游艇客在港消费，带动整个产业链发展。

为进一步释放游艇旅游的经济效益，朱立威建议旅游业界与香港旅游发展局加强针对性推广，结合香港独特的离岛及地质公园资源，推出涵盖大澳、南丫岛和长洲等地的离岛跳岛游路线。他建议游客白天欣赏自然风光，并上岸品尝当地美食，晚上则前往中环、铜锣湾等商业区购物消费，同时将游艇旅游与政府举办的大型盛事结合起来。

此外，他还建议借鉴海外经验，为游艇游客量身定制配备专属导游的“包车一日游”服务，并提供顺畅的陆上交通接驳，以吸引消费能力较强的游客，为当地经济注入新的动力。