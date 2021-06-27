IT 富豪疯狂的业余爱好：不止太空游还有海底探险

北京时间 6 月 27 日消息，数周后，亚马逊 CEO 杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos) 将乘坐旗下蓝色起源的宇宙飞船飞到距离地表 62 英里（约 100 公里）的太空“边缘”。

有意参加太空旅游的亿万富豪并非只有贝索斯，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk)、维珍银河老板里查德・布兰森（Richard Branson）、微软联合创始人保罗・埃伦（Paul Allen）和谷歌联合创始人塞吉・布林（Sergey Brin）也表达了参加太空旅游的愿望。

尽管诸多亿万富豪都迷恋太空旅游，但他们中的许多人也有其他爱好。

贝索斯曾爱好极限旅游，现在，他的目光转向太空旅游

图 2：贝索斯将于下个月参加太空旅游

虽然通过重塑零售业获得了约 2000 亿美元财富，但贝索斯真正的兴趣在于极限旅游。

曾有数年时间，贝索斯度假的方式颇为与众不同：与父兄骑马穿过西得克萨斯；借助照明工具，深入数百英尺深的岩洞；曾用 3 周时间在海上打捞阿波罗 11 号宇宙飞船残骸。

贝索斯乘坐的直升飞机曾发生严重碰撞事故，导致他数年不乘坐直升飞机。

数周后贝索斯将参加其有史以来最极限的旅游活动：乘坐蓝色起源宇宙飞船到太空边缘旅游。贝索斯 2000 年创办蓝色起源，目的是使太空旅游平民化。

布林似乎是包括宇宙飞船在内的所有类型航空器的粉丝

图 3：布林旗下 LTA Research and Exploration 的飞艇

坐拥 1080 亿美元财富的布林，对与众不同的航空器饶有兴趣。过去 4 年，布林一直在经营一家被称作 LTA 研究和探索（LTA Research and Exploration）的秘密飞艇公司。LTA 是“lighter than air”（比空气还轻）的缩写。这家公司脱胎于美国航空航天局艾姆斯研究中心，目标是让飞艇实现零排放。

虽然布林飞艇的目标是用于人道主义救援，但它相当豪华，可以成为布林亲朋好友国际旅游的“空中游艇”。

然而，布林的目标似乎不仅仅局限于飞艇。2008 年，布林对太空旅游公司 Space Adventures 投资 500 万美元。《福布斯》曾刊文称，这笔投资也是布林未来参加太空旅游的保证金。

Space Adventures 已经帮助多人实现了太空旅游的梦想，目前尚不清楚布林是否会通过它参加太空旅游，或者参加太空旅游的时间。

艾伦有一艘豪华潜艇，爱好水下探险

图 4：艾伦拥有多艘大型游艇

2018 年去世前，艾伦曾拥有多艘大型游艇。除游艇外，他甚至拥有潜水艇和能下潜数百英尺海底的潜航器。

艾伦 2011 年在接受 Geekwire 采访时说，“海下 1000 英尺深处非常黑，动物真的很奇怪。”

有关艾伦游艇和潜水艇的资料很少。《西雅图时报》和艾伦网站上的信息显示，其潜水艇名为 Pagoo，长 40 英尺（12.2 米），价格为 1200 万美元，能乘坐 8 名乘客和 2 名艇员，可以在水下航行至多 8 小时。

艾伦痴迷于水下探险，利用游艇、潜水艇和潜航器帮助找到多艘一战、二战时期的战舰残骸。

艾伦也有自己的太空梦，他创办了 Stratolaunch Systems，目标是打造全球最大的飞机，作为太空发射的平台。

扎克伯格喜欢冲浪和射箭等运动

图 5：扎克伯格喜欢冲浪和射箭

虽然与同行相比对太空不那么有兴趣，但扎克伯格也有自己的极限消遣方式。

扎克伯格是 Lift Foils 电动冲浪板（零售价 1.2 万美元）的粉丝和天才用户，他曾多次被发现在位于夏威夷的家附近的地方冲浪，自己也曾发布冲浪的视频。

扎克伯格对其他户外运动也有兴趣。他最近发布了利用弓箭和长矛狩猎的视频，曾用自己杀死的山羊招待 Twitter CEO 杰克・多尔西（Jack Dorsey）。

多尔西每天冥想数小时，只吃一餐

图 6：多尔西每天冥想 2 小时，只吃一顿饭

多尔西更重视自己的内心。他既不冲浪也无意参加太空旅游，而是禁食和冥想。

2018 年，多尔西以进行 10 天冥想的方式在缅甸度过自己的生日。他在 Twitter 上称这一体验“极度痛苦”：每天冥想的时间为早上 4 点至晚上 9 点，不吃晚餐、不读书看报、不听音乐，甚至不与其他人目光交流，他曾一个晚上被蚊虫叮了 117 个包。

多尔西说，此后他每天冥想 2 小时，一周只吃 7 顿饭 —— 只吃晚饭。

埃里森在帆船上一掷千金，甚至组建了自己的帆船队

图 7：埃里森在帆船比赛方面一掷千金

虽然自 20 多岁起就痴迷帆船，但直到上个世纪 90 年代埃里森才认真对待自己的爱好，当时他购买了一艘他称之为“Sayonara”的 78 英尺长帆船。此后他开始参加比赛，并在世界锦标赛上夺冠。

埃里森后来开始参加美洲杯帆船赛，2010 年，他的帆船队夺得这一比赛的冠军，时年 65 岁的他本人甚至亲自参加了比赛。

埃里森已在帆船比赛上投入数亿美元，并在 2013 年第二次夺得美洲杯。他的帆船队目前估值 2 亿美元。