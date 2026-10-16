极氪 7X 雨雾天坠下约 60 米高架桥，车主发帖报平安称下一辆还是极氪

IT之家 10 月 16 日消息，继 10 月 9 日四川泸州一辆领克 10 EM-P 翻滚坠落至近百米崖底、车主仅受轻微伤的事件后，10 月 12 日早 8 时许，湖北省十堰境内，一辆极氪 7X 在雨雾天气情况下突发事故，坠下高架桥，车主仅受轻伤。

据车主在接受采访时回忆，事发当天因原本通行的高速路段封路升级，自己改走了平时很少开的乡道前往单位。当时正值早上 8 点左右，事发路段伴有小雨和大雾，路面较为泥泞湿滑。由于对路况不够熟悉，车辆在行驶中出现方向偏移，车主尝试猛打方向回正但已来不及，车辆随即冲出道路坠下。

事发后，有周边居民告知车主，该车坠落位置垂直高度约 60 米。从事故现场照片来看，黑色的极氪 7X 侧翻在布满枯枝与淤泥的坡底，车身沾满泥土，外观受损明显，前挡风玻璃碎裂但并未脱落。

事故现场及掉落的山崖

根据官方通报显示，车辆坠落过程中，相应安全气囊及时弹出，乘员舱结构保持完整，车门可以正常打开，电池未出现冒烟、起火、爆炸或漏电等异常。事发 2 秒后，车载 SOS 系统主动触发接通，协助车主联系了当地警方与 120 救援。车主在车内短暂昏迷十余分钟苏醒后，自行从车里爬出，随后被赶到现场的救护车送往医院治疗。

事故发生第一时间，极氪方面联系了车主并安排工作人员赶赴当地。目前，车主正在医院接受检查治疗，精神状态良好。据车主发帖及采访透露，经医院检查，其全身无骨折及内伤，主要为软组织挫伤、尾椎伤害、右臂及颈椎拉伤，同时伴有头晕症状。目前，当地警方正对本次事故做进一步调查处理。

事发后，车主在社交平台晒出事故现场照，对车辆表示感谢，并称“A 柱无损坏，人轻伤…… 这半年不碰车了，下一辆还是极氪”。该帖文引发了大量网友讨论，不少车友在感叹 60 米落差惊险、车辆 A 柱坚固之余，也纷纷留言叮嘱车主安心休养。

IT之家在此也提醒广大驾驶员，正值秋冬季雨雾天气多发期，清晨及傍晚行车视线容易受阻，乡道及山区路段更易出现路面湿滑等情况。正如极氪相关人士及当事车主所提到的，无论车辆安全配置多高，都不代表可承受所有极限撞击，安全驾驶始终是第一原则。日常出行遇到复杂天气或不熟悉的路况时，务必减速慢行、谨慎驾驶，上车系好安全带，确保出行平安。