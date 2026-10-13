领克 10 EM-P 翻滚坠落百米崖底，官方回应称乘员舱结构完整、电池无冒烟起火

IT之家 10 月 13 日消息，今日，领克汽车官微发布《关于四川泸州领克 10 EM-P 车辆交通事故的说明》，说明称，10 月 9 日清晨四川泸州国道上一领克 10 EM-P 翻滚坠落至近百米崖底，事故中车辆安全气囊弹出，紧急救援系统自动触发并语音呼叫车主；车辆多次撞击翻滚后乘员舱完好，A/B/C 柱未变形、车门可正常打开，电池没有冒烟、起火、爆炸、漏电情况。经医院检查，车主轻微擦伤及局部骨裂，精神状态良好。

IT之家附声明原文如下：

10 月 9 日清晨 6 时左右，一辆领克 10 EM-P 在四川泸州国道行驶途中，因车主不熟悉路段情况，车辆偏离路面，翻滚、坠落至近百米落差崖底。

车辆坠落过程中，对应安全气囊及时弹出，车辆紧急救援系统同步自动触发，向车主发起语音呼叫。车辆经历多次撞击和连续翻滚后，乘员舱结构完整，A/B/C 柱无变形，车门可正常开启，电池未出现冒烟、起火、爆炸或漏电现象。

事故发生后，我们第一时间启动应急响应，迅速组织成都与泸州当地经销商联系车主，赶赴医院探望、陪护，协助处理住院、保险、车辆定损等相关事宜。目前，经医院检查，车主为轻微擦伤及局部骨裂，精神状态良好。我们将持续关注车主恢复情况，全力提供必要支持。

事故具体原因当地交警部门正在进一步调查中，最终结果以交警部门调查结论为准。我们将积极配合相关部门开展工作。

感谢大家的关注，后续有最新消息，我们将及时向大家同步。领克始终守护您的安全，愿大家出行平安。