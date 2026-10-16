鸿蒙智行新款问界 M7 系列车型申报：纯电 + 增程可选，支持五 / 六座布局

IT之家 10 月 16 日消息，工信部发布第 412 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，问界 M7 完成申报。

该车定位纯电动多用途乘用车，提供双电机四驱和单电机后驱版本可选，外观尺寸长宽高均为 5080 / 1999 / 1780 mm，轴距为 3030 mm，前轮距 1716 mm，后轮距 1727 mm，整备质量分别为 2660 、 2715 kg（四驱版）和 2545 、 2605 kg（后驱版），额定载客包含驾驶员为 5 、 6 座可选，最高车速 200 km/h。

动力方面，双电机四驱版本前电机额定功率 62kW ，峰值功率 160kW ，后电机额定功率 73kW ，峰值功率 227kW ；单电机后驱版本额定功率 73kW ，峰值功率 227kW ，均由华为数字能源技术有限公司提供。

储能装置采用三元锂离子蓄电池，单体由江苏时代新能源科技有限公司、四川时代新能源科技有限公司生产，总成由四川时代新能源科技有限公司、川渝时代（重庆）新能源科技有限公司生产，可选装轮辋样式、电动踏板、翼子板装饰造型，可选装 ETC 车载装置，标配汽车事件数据记录系统（EDR）。

IT之家注意到，赛力斯此外本次还申报了两款插电式增程混合动力版本，同样提供四驱和后驱选项，外观尺寸与纯电版本保持一致，整备质量分别为 2740 、 2805 kg（四驱增程版）和 2675 、 2740 kg（后驱增程版），WLTC 燃料消耗量分别为 0.46 L /100km（四驱）和 0.40 L /100km（后驱）。

增程版本搭载 1.5T 增程器，由重庆小康动力有限公司生产，型号 HG15T ，排量 1496 ml，功率 118 kW ，发动机最大净功率 115 kW ，驱动参数与纯电版本保持一致，储能装置采用磷酸铁锂蓄电池，由中州时代新能源科技有限公司生产单体，宜宾三江时代新能源科技有限公司生产总成，同样支持选装和标配 EDR 系统。

以下为汽车参数详情：

▲ 纯电四驱版

▲ 纯电后驱版

▲ 增程四驱版

▲ 增程后驱版