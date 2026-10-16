鸿蒙智行 App 迎 3.0.3.300 大版本升级，新增 3D 车模、动态箭头寻车等功能

IT之家 10 月 16 日消息，鸿蒙智行 App 今日在华为应用市场发布了 3.0.3.300 大版本升级，新增了 3D 车模、动态箭头寻车、车内高温保护、远程复位授权等功能。

鸿蒙智行 App 此次更新日志如下：

1.【新增】3D 车模功能： 爱车页支持 360° 旋转查看 3D 车模 ，支持双击查看胎压信息，看车更直观；

2.【新增】精品附件适配车型标签：选购更直观；

3.【新增】ETC 服务升级：支持过户、延期、车辆信息变更，线上自助办理免跑腿；

4.【新增】 动态箭头寻车功能 ：爱车页位置卡片新增箭头指引，停车场找车不兜圈；

5.【新增】车内高温保护功能： 车内高于一定温度时自动开启空调降温 ，夏季用车更安心；

6.【新增】远程复位授权功能： 维修人员可申请远程检测和复位车辆部件 ，车辆故障诊断更便捷；

7.【新增】评论区作者标签：一眼锁定本人回复；

8.【优化】二手车证书查询：官方认证二手车证书查询更快捷；

9.【优化】专题、话题分享体验，支持小程序分享，好内容一键转发；

10.【优化】智能助手问答体验，支持查看智能助手回答对应的参考资料，了解信息来源；

11.【优化】智能助手问答体验，支持对话过程自动推送相关问题，继续了解感兴趣的相关内容；

12.【优化】车主权益界面，新增权益可用次数；

13.【优化】复制链接自动转短链，分享更清爽；

14.修复一些已知问题，优化使用体验。

IT之家实测，在更新该版本后，车主 / 授权账号进入 App“爱车”页面，会显示当前车辆的 3D 模型，可以直观展示车辆当前状态，了解车辆是否插入充电枪等情况。双击车模可切换为胎压显示页面。

截图右下角的“位置”功能会显示一个小箭头，指向车辆位置，可辅助用户（例如在停车场等区域）寻车。

另外，在“爱车”页面的“空调”功能模块中新增了“车内高温保护”开关，开启后，离车 12 小时内，车内温度超过激活温度时将自动开启空调降温。需要注意的是，该功能开启时，车辆电池电量需高于 20%。