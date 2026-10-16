全新比亚迪汉申报：纯电插混多版本，车长 5156mm 轴距 3030mm

IT之家 10 月 16 日消息，工信部发布第 412 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，全新比亚迪汉（也有人称其为第二代汉或大汉）完成申报。

本次申报一共包含四款车型，分别是三款纯电动版本和一款插电式混合动力版本，车身尺寸保持统一，长宽高为 5156 * 1969 * 1492 / 1507 mm，轴距为 3030 mm，前轮距 1695 mm，后轮距 1700 mm，额定载客 5 人。

IT之家注意到，本次申报的三款纯电车型各有差异：

比亚迪 BYD7000CEBEV3 单后驱纯电版，峰值功率 300 kW 的永磁同步电机，最高车速 240 km/h，整备质量 2125 kg，总质量 2575 kg，配备磷酸铁锂蓄电池，可选装全景天幕、外后视镜、D 柱饰条、翼子板装饰件等诸多配置，可选装 ETC 车载装置，并且配备汽车事件数据记录系统（EDR）。轮胎规格可选 245/45R19 或 245/40R20。

比亚迪 BYD7000CEBEV1 前后双电机纯电版，前交流异步电机峰值功率 200kW，后永磁同步电机峰值功率 320kW，系统综合最大功率 520 kW，最高车速达到 270 km/h，整备质量 2351 kg，总质量 2801 kg，配备磷酸铁锂蓄电池，同样可选装多种外观配置，配备 EDR，可选装 ETC。轮胎规格可选 245/40R20 或 245/45R19。

比亚迪 BYD7000CEBEV2 低功率单后驱纯电版，搭载峰值功率 245 kW 的永磁同步电机，最高车速 240 km/h，整备质量 2005 kg，总质量 2455 kg，可选装激光雷达，同样配备全景天幕，其余选装配置与另外两款纯电车型基本一致。轮胎规格可选 245/50R18 或 245/45R19。

比亚迪 BYD7150CE6HEV1 插电式混合动力版，搭载 1498 ml 排量的 BYD472ZQB 发动机，发动机最大净功率为 110kW，同时搭载峰值功率 200 kW 的永磁同步驱动电机，最高车速 200 km/h，整备质量 2115 kg，总质量 2565 kg，可外接充电，同样标配全景天幕，可选装无激光雷达，其余选装配置与纯电车型基本一致，配备 EDR，可选装 ETC。轮胎规格可选 245/50R18、245/45R19、245/40R20。

以下为汽车参数详情：

▲ 单后驱纯电版

▲ 双电机纯电版

▲ 低功率单后驱纯电版

▲ 插混版