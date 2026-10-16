抖音：经有关部门批准，同意三只羊注销原账号、注册新账号、发布内容和恢复经营

IT之家 10 月 16 日消息，抖音今日发布公告称，2024 年 9 月，抖音依据相关法律法规及平台规则，对合肥三只羊网络科技有限公司旗下账号作出停播处置，并敦促其整改及妥善处理消费者售后赔付事宜。

依据合肥市市场监督管理局发布的《关于合肥三只羊网络科技有限公司整改情况的通报》，三只羊公司整改符合要求，具备恢复经营条件。

抖音宣布，按照相关法律法规及平台规则，并经有关部门批准，同意三只羊公司在抖音平台上注销原账号、注册新账号、发布内容和恢复经营。

IT之家注意到，对于三只羊公司直播带货相关问题，安徽省合肥市联合调查组 2025 年 3 月 23 日发布通报称，2024 年 10 月 11 日，三只羊公司足额缴纳了罚没款 6894.95 万元。对“香港美诚月饼”“澳洲谷饲牛肉卷”等涉案产品，已累计赔付 2777.85 万元，并继续按照应赔尽赔原则，执行退一赔三标准，做好退赔工作。针对三只羊公司在选品品控、宣传推介、售后服务、内部管理等方面存在的问题，合肥市联合调查组指导其制定具体整改措施 89 项。

经三只羊公司申请，合肥市联合调查组组织相关主管部门和律师、消费者代表等进行综合评估，认为三只羊公司整改符合要求，具备恢复经营条件。