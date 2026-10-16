“疯狂小杨哥”张庆杨宣布复播：注销原抖音账号，启用新号“庆杨”

IT之家 10 月 16 日消息，“疯狂小杨哥”张庆杨今日发布声明，宣布正式复播。

声明称，“疯狂小杨哥”账号停播以来，其就直播中存在的违规行为进行了深刻反省，并经过两年认真整改。按照法律法规和平台规则，现注销原账号，注册新账号“庆杨”复播，将更加专注于内容创作和自营品牌运营。

张庆杨在声明中承诺，将严格落实文明上网、文明用网要求，依法依规诚信经营，积极承担社会责任，共建清朗网络空间。

声明还附上了官方通报的三只羊调查处置情况及抖音公司公告链接。

抖音今日发布公告称，按照相关法律法规及平台规则，并经有关部门批准，同意三只羊公司在抖音平台上注销原账号、注册新账号、发布内容和恢复经营。

据IT之家此前报道，对于三只羊公司直播带货相关问题，安徽省合肥市联合调查组 2025 年 3 月 23 日发布通报称，2024 年 10 月 11 日，三只羊公司足额缴纳了罚没款 6894.95 万元。对“香港美诚月饼”“澳洲谷饲牛肉卷”等涉案产品，已累计赔付 2777.85 万元，并继续按照应赔尽赔原则，执行退一赔三标准，做好退赔工作。

针对三只羊公司在选品品控、宣传推介、售后服务、内部管理等方面存在的问题，合肥市联合调查组指导其制定具体整改措施 89 项。

经三只羊公司申请，合肥市联合调查组组织相关主管部门和律师、消费者代表等进行综合评估，认为三只羊公司整改符合要求，具备恢复经营条件。