凯迪拉克 XT5 PHEV 智混四驱 Air 版上市，限时 23.99 万元

IT之家 10 月 16 日消息，凯迪拉克 XT5 PHEV 智混四驱 Air 版今日发布上市，限时权益价 23.99 万起，售价进一步降低。

IT之家注意到，智混四驱 Air 版与此前发布的 Pro、Pro Max 版硬件完全同源，标配前后双电机四驱、同级最高 6kW 外放电和 5C 超快充、电动蜂鸟底盘等核心配置，并搭载豆包大模型、L2 级辅助驾驶以及一梯队的泊车辅助驾驶能力。

外观造型上，现款 XT5 PHEV 基本延续燃油版车型设计语言，车身尺寸为 4888/1957/1688 毫米，轴距 2863 毫米。配色方面提供大峡谷橙哑光色与幻沙白色两种选择。

内饰布局与燃油版保持一致，现款 XT5 PHEV 新增黄石晨曦与银幕流光两种内饰主题，配备呼吸氛围灯及车载香氛系统。座舱核心是一块 33 英寸 9K 曲面显示屏，匹配 AKG 录音棚级音响系统与电子防眩目内后视镜。车机搭载高通骁龙 8775P 芯片，并引入字节跳动豆包 AI 大模型。

动力参数方面，这套 1.5T 插混系统的综合输出功率达到 385 千瓦，峰值扭矩 740 牛 · 米，百公里加速时间 4.8 秒，即使在亏电状态下也能实现 5.4 秒的破百成绩。续航表现上，CLTC 工况纯电续航里程为 215 公里，满油满电综合续航可达 1360 公里。