专门陪骗子聊天的 AI 公司 Apate 拿下近千万美元融资，已累计消耗诈骗者 17 年时间

IT之家 10 月 16 日消息，据 TechCrunch 昨日报道，澳大利亚初创公司 Apate 成立于 2024 年，他们没有把 AI 用在提高工作效率，而是选择让 AI 和骗子“斗智斗勇”。

基于悉尼麦考瑞大学的研究，Apate 部署了数千个伪装成无辜诈骗受害者的 AI 智能体。这些智能体可以接听诈骗电话、回复可疑信息和邮件、追踪钓鱼链接，并加入社交媒体群组以诱骗骗子。

智能体可以假扮成各种各样的人，年龄、性别和口音各异，讲着各种语言，目的就是尽量多消耗骗子的时间。

该公司表示，其智能体团队迄今为止在 250 万次对话中累计浪费了骗子 17 年的时间。更重要的是，对于 Apate 的客户群 —— 银行、电信公司、政府机构和公用事业公司 —— 来说，“卧底 AI 特工”可以让骗子透露一些通常只有在受害者被骗后才会知道的个人信息：银行账户、加密钱包、电话号码、恶意网站、他们冒充的品牌以及其他诈骗细节。

随着 AI 的发展，骗子也能借用 AI 不断升级其骗术。2025 年，美国联邦调查局收到了超过 2.2 万起与 AI 相关的犯罪投诉，这些诈骗导致了约 8.93 亿美元（IT之家注：现汇率约合 59.86 亿元人民币）的损失。美国联邦调查局称诈骗者利用 AI 操控对话，并对名人、高管和可信人物的声音和形象进行深度伪造。

有趣的是，Apate 的创意正是源自一个真实的诈骗电话。几年前，Apate 创始人兼首席执行官 Dali Kaafar 在一次家庭野餐时接到了一个陌生号码的电话。他意识到电话那边是骗子，于是决定装傻，硬生生耗了骗子 44 分钟时间。

Kaafar 随后想到，那 44 分钟里骗子并没有打电话给真正的受害者，那么能否自动化这个流程？

这一想法最终促成了 Kaafar 在麦考瑞大学的工作，他和同事们利用机器学习和自然语言处理技术揭露诈骗电话内容，并开发出了更好的检测和防范诈骗的方法。

“大多数行业都是事后才补救的。电信公司会封锁号码，但骗子只会换新号码。银行会监控交易，但那时骗子已经联系到客户了。我们则会直接主动联系骗子，在其他人被骗之前获取信息，”Apate 联合创始人兼首席商务官 Brad Joffe 告诉 TechCrunch。“我们的 AI 智能体每天通过电话、消息、电子邮件和网络与成千上万的骗子沟通。我们为客户提供的是这些对话中产生的成果，以及他们能从中做些什么。”

Joffe 表示，Apate 既会使用前沿模型，也会利用自身精细调优的模型来驱动智能体和分析。

Apate 除了提供智能体服务，还可以为客户提供针对其终端用户或员工、品牌、产品等的诈骗情报和分析。客户甚至可以指派这些智能体执行特定任务，比如获取骗子的银行账户号码或加密钱包地址。其短信智能体可以搜索论坛、投资团体和社交平台，寻找潜在的诈骗活动，然后以虚假身份进入对话，揭露骗子的详细诈骗步骤。

Apate 的客户包括澳大利亚联邦银行、TPG 电信，以及其他公用事业、电信公司和政府机构。Joffe 表示，TPG 已将近 59 万个电话转接给 Apate 的智能体，澳大利亚联邦银行公开报告的诈骗损失下降了 76%，一家未具名的澳大利亚银行也利用其外呼智能体破坏了 22 起诈骗活动。

Apate 于今年 8 月筹集了 815 万美元（现汇率约合 5,462.9 万元人民币）的种子轮融资，该公司拥有 20 名员工，总筹集资金已接近 1,000 万美元（现汇率约合 6,703 万元人民币），计划将最新一轮资金投入产品和拓展国际业务，包括在伦敦开设办事处并在美国扩大影响力。

Joffe 表示：“Apate 的名字来源于希腊神话中的欺骗女神，这与我们的工作非常契合。”