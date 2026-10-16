《战地风云 6》第五赛季部分新皮肤被指 AI 生成：角色装备设计反常、臂章拼错单词

IT之家 10 月 16 日消息，据外媒 kotaku 报道，《战地风云 6》第五赛季“Siege of Vegas”于本周上线，玩家随即发现本赛季通行证中的一批新角色皮肤疑似存在 AI 制作痕迹。

IT之家获悉，其中一名角色的战术背心上挂着大量额外弹匣，另一名角色的装备上竟然同时配有 5 把手枪，还有一名角色的手臂安全臂章将英文单词“Security”（安全）拼成了“Secuty”，同时纹理存在 AI 生图常见的“融合”效果。更令玩家不满的是，这些存在争议的角色外观并非免费内容，而是包含在赛季通行证中。有玩家发帖批评，让玩家花钱购买疑似 AI 生成的内容，是对消费者的不尊重。

尽管截至目前开发团队尚未就这些皮肤是否使用生成式 AI 制作作出明确回应，但实际上在去年 12 月时，就有玩家发现本作“寒风”道具包中的贴纸疑似使用 AI 生成，相应贴纸图案描绘出了一把“带有双枪管”的 M4A1 突击步枪。

同时，EA 在利用“AI 变革游戏开发领域”的态度上一直格外积极。公司首席执行官安德鲁・威尔逊曾在 2024 年 5 月的财报会议上向投资者表示：“我们将人工智能视为推动创意、创新以及玩家联结的强大加速器。”公司鼓励各部门员工 —— 从美术设计、质量检测，到市场营销和客户服务 —— 在日常工作流程中积极尝试使用 AI 工具。