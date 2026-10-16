CDPR 确认《赛博朋克 2077》真人电影不会照搬游戏剧情，与动画一样讲述原创故事

IT之家 10 月 16 日消息，CDPR 联合首席执行官 Michał Nowakowski 于 10 月 15 日在接受波兰媒体 PAP Biznes 的采访表示，《赛博朋克 2077》真人电影不会照搬游戏剧情，而是计划在同一世界观下讲述全新的故事。

该项目由 CD Projekt 与派拉蒙合作推进，制片人 Lorenzo di Bonaventura 曾参与真人版《变形金刚》系列电影。

Nowakowski 表示，制作团队希望讲述发生在《赛博朋克》世界中的原创故事，而不是将游戏剧情一比一搬上银幕。这意味着影片将采用原创叙事，而非直接复刻游戏主角 V 的经历。

路透社 10 月 9 日报道称，派拉蒙影业正与 CD Projekt RED 合作开发这部真人电影，Lorenzo di Bonaventura 将担任制片人。目前，该项目仍处于早期阶段，官方尚未公布上映日期、具体剧情或演员阵容。

《赛博朋克 2077》的故事发生在反乌托邦都市夜之城，玩家扮演雇佣兵 V，并在故事中与基努 · 里维斯饰演的数字人格强尼 · 银手产生联系。新电影是否会沿用游戏中的角色、地点或其他设定，目前尚未确认。

类似的原创叙事方式也出现在好评如潮的衍生动画《赛博朋克：边缘行者》中。该作品沿用了游戏的世界观，但以全新角色展开故事，是 2022 年口碑最好的影视化作品之一。

根据 CD Projekt RED 官方公布的信息，《赛博朋克：边缘行者 2》将于 2026 年 10 月 20 日登陆 Netflix，同样采用独立剧情和全新角色阵容。

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