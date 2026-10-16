懂车帝否认“7 月后视频都删了”：系恶意拼图，呼吁网友注意甄别

IT之家 10 月 16 日消息，懂车帝刚刚发布声明，针对近期网络上流传的“懂车帝删视频”相关谣言进行澄清。

声明指出，部分网络内容通过拼接不同账号、不同时间的数据截图，制造“懂车帝大规模删除测试视频”的假象，相关说法均属谣言。IT之家附官方截图如下：

懂车帝举例说明，部分自媒体所描述内容不实，除刹车踏板支架相关视频外，懂车帝实测账号近期未更新过其他内容，“7 月后视频都删了”属于谣言。

此外，还有人将懂车帝原创账号在不同时间、不同系统版本下显示的作品数量 —— 四舍五入后的“1.5 万”与精确数字“14639”—— 拼接在一起，得出的“删视频”结论同样属于谣言。另外，直接将两个不同账号的发布作品数据进行拼接，声称的“删视频”亦属于谣言。

懂车帝在声明中表示，近期已有多条谣言在未与公司核实的情况下，由拼接图片经热搜炒作被广泛传播，呼吁公众注意甄别，不造谣、不传谣、不信谣。

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