懂车帝回应尊界 V800 刹车踏板支架断裂争议：网传暴力测试并不存在，百公里刹车实验并非极端工况

IT之家 10 月 8 日消息，据界面新闻报道，10 月 8 日，懂车帝实测曝出尊界 V800 三次出现刹车踏板支架断裂，部分网友称节目内容系极端工况，驾驶员脚踩刹车踏板力度过大。懂车帝有关人员表示，百公里刹车实验并非极端工况，很多人在高速驾驶场景下都会遇到，是汽车实测最基本的科目之一。本次节目中出现的相关车型制动踏板支架断裂属首次出现，且连续三次实验在同一位置出现相似断裂现象，存在一定安全隐患。

针对三辆测试车刹车踏板支架断裂时显示的踏板力，懂车帝方面表示，网传暴力测试并不存在，而是正常的刹车踏板大力制动。网友关注的“4589N”踏板力数值，实为高速摄像机拍摄实验画面时，因摄像机与检测设备的液晶屏刷新帧率不同，拍摄到的液晶屏数字跳动出现残影，真实峰值数据为 1612N，踏板力在达到峰值后迅速下降，但“4589N”被截图并形成谣言。

今日早些时候，懂车帝实测 3 台尊界 V800，称在 100km/h-0 紧急制动时刹车踏板支架被踩断，引发网络热议。对此，尊界汽车官方今晚发布了关于尊界汽车制动踏板支架底座相关问题的情况说明。

IT之家附尊界汽车说明原文如下：

关于尊界汽车制动踏板支架底座相关问题的情况说明 制动系统直接关系用户的出行安全，我们高度重视相关视频引发的关切。 尊界汽车的制动系统，按照高于国家标准（GB 21670‑2025 / GB 7258‑2026）、高于行业标准（QC/T 788‑2018）的要求完成全流程开发与验证。自首批车辆交付以来，在用户实际使用场景中，未发生制动踏板支架底座断裂故障。 用户安全永远是我们的第一优先级。即便是非标准的极端测试工况，我们仍希望为用户提供更高的安全冗余：我们将进一步优化该部件设计，并为已交付用户提供免费升级选择。 同时，我们将对相关部件的设计验证、试验边界与生产质量管理开展系统性复核与补强，持续完善我们的安全体系。感谢广大用户对尊界汽车的关注与监督。 尊界汽车 2026 年 10 月 8 日

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