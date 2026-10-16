V 社《Deadlock》Steam 同时在线人数创新高：突破 25 万人、跻身 Valve 游戏历史前三

IT之家 10 月 16 日消息，据外媒 NoteBook Check 报道，Valve 尚未正式公布的英雄射击与 MOBA 融合游戏《Deadlock》在 Steam 平台创下同时在线人数新纪录。

根据 SteamDB 数据，该作在 10 月 9 日当天同时在线量达 262,145 人，超过《军团要塞 2》（Team Fortress 2）在 2023 年 7 月创下的 253,997 人纪录，这一成绩使《Deadlock》成为 Valve 旗下历史峰值同时在线人数排名第三的游戏，仅次于《反恐精英 2》和《Dota 2》。

此次创下的新纪录也反映出《Deadlock》近期持续增长的人气。在 9 月底推出“City Never Sleeps”更新后，该作的同时在线人数峰值曾达到 228,086 人；到了 10 月 9 日，这一数字又增加了超过 34,000 人。相比之下，2025 年该作的同时在线人数峰值始终未能突破 7 万人，而 2026 年以来，每个月的峰值都已超过这一水平。

不过，将《Deadlock》与《军团要塞 2》直接比较也存在一定局限。《军团要塞 2》的历史纪录诞生于 2023 年，当时游戏正面临机器人账号泛滥和服务器挂机等问题，因此同时在线人数未必完全代表真实活跃玩家规模。此外，相比《军团要塞 2》商业表现处于巅峰的时期，如今 PC 游戏市场规模更大，Steam 的用户基数也显著增长。

值得注意的是，Valve 至今仍未正式公布《Deadlock》。该作自 2024 年 8 月起一直处于有限范围的测试阶段，目前仅能通过好友邀请加入。