泰坦军团 XDR 2000nits 显示器 P276MX ULTRA 发售：5K 双模 QD Mini LED，5555 元

IT之家 10 月 16 日消息，泰坦军团现已在京东上架“P276MX Ultra”27 英寸显示器，该机主打 5K 180Hz/2K 360Hz 双模，在 XDR 模式下亮度可达 2000nits，同时配备 AR 抗反射膜和 ATW 视角补偿膜，定价 5555 元。

该机原生规格为 5120×2880 165Hz / 2560×1440 330Hz，在双模下分别超频至 180Hz 和 360Hz，灰阶 (GtG) 响应时间 1ms；拥有 2304 个背光分区，SDR 亮度 450nits、HDR 亮度 1400nits、XDR 亮度 2000nits，静态对比度 1500:1；支持 10-bit 色深，色域覆盖 100% sRGB / 99% DCI-P3 / 99% Adobe RGB，色差 ΔE＜1。

这款显示器采用 DC 调光，支持多档滤蓝光功能；具备高亮 SDR 模式；支持 VRR 自适应同步；拥有 15 种情景模式；搭载 DyDs TECH 2.0 插黑帧方案，支持智能 PQ 优化，含 FPS / MOBA 双分支模式。

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