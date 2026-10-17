Anthropic 报告：AI 工时已是人类 6 倍，初级程序员岗位骤减，人均雇员创收是 Meta / 谷歌同期的 2 至 4 倍

IT之家 10 月 17 日消息，人工智能公司 Anthropic 昨日（10 月 16 日）发布报告称，在公司成立约 5 年后，其人均雇员创收已达 Meta Platforms 和谷歌在各自高速增长期的 2 至 4 倍。

这一数据基于 Anthropic 截至 2026 年 4 月的内部财务与员工规模记录，并与 Meta、谷歌成立五年时的公开财报数据进行通胀调整后比较。

报告显示，Anthropic 技术部门初级员工占比已从 2025 年初的 21% 降至 14%，初级技术岗位招聘占比更从 27% 骤降至 9%。约三分之一的机器学习经理和五分之一的软件工程经理表示，因 AI 出现而减少了招聘。与此同时，公司整体仍在扩张，销售、财务和招聘等岗位增长更快。

智能体工作时长超过人工工作时长。注：我们仅考虑员工主导的交互式会话和子智能体池。工作时长概念指智能体运行时间，包括推理和工具使用，但不包括超过 30 分钟的等待时间。人工工作时长按人数计算，并假设每周 40 小时。

AI 带来的不只是岗位收缩，也包括效率跃升。采用编码智能体后，工程师人均代码提交量达到 6 个月前的 5 倍；律师处理更多合同，财务处理更多发票，销售人员成交更多订单。报告追踪 192 名采用编码智能体的工程师后发现，其代码产出在采用后明显上升，且后续被删除或回滚的代码比例未见恶化。

报告称，到 2026 年 8 月，员工部署的交互式 AI 智能体工作时长已达人类员工的 6 倍；早在 3 月，全公司智能体总工时就首次超过人工工时。IT之家附上相关图片如下：

各职能部门生产率激增。注：采用 Loess 平滑法对基础指数化产出数据进行拟合。

但“人机协作”也带来新负担。报告称，即使非技术员工，阅读其 Claude 智能体全部输出也可能占去半个工作周；员工正从“执行者”转向“智能体管理者”，负责写指令、搭建监控面板、审查 AI 产出。2026 年春季，这类“元工作”已占员工交互式 Claude 会话的 22%，高于前一年的 10%。

基于个人逐步采用 AI 的生产力提升估算。注：系数比较了采用编码代理的用户和未采用者，并考虑了用户和日历月的双向固定效应。处理时间基于用户首次至少进行 5 次代理会话的月份。柱状图表示基于用户聚类的标准误差的 95% 置信区间。质量面板比较了用户直接编写的代码和同一用户使用编码代理编写的代码。质量指标包括：90 天内因任何原因删除的代码行数占比；专门因错误修复而删除的代码行数占比；是否显式回滚整个提交；是否添加了代码检查抑制注释；是否添加了需要修复的注释；以及是否将测试标记为跳过、重试或允许失败。

招聘标准随之改变：管理者更看重候选人的自主性、判断力及创造性使用 AI 的能力，而非狭窄的领域专长和具体执行能力。Anthropic 同时建立了岗位风险预警机制，并优先在内部重新调配受影响员工。

按 Claude 使用复杂度划分的初级就业增长情况。注释：图表以职位为单位。增长率比较了 2026 年 1 月和 2026 年 7 月的就业人数。人工智能复杂度基于代理日志的自动编码（就业人数下降之前，即 2025 年 10 月至 12 月），并进行了百分位数转换。图中的点按该职位 1 月份的就业人数进行缩放；回归线拟合于加权点。

不过，人均创收并非衡量企业健康度的唯一指标。外部研究机构 Epoch AI 此前估算，Anthropic 在 2026 年 4 月的人均年化营收约为 900 万美元，明显高于 Meta 的约 255 万美元和谷歌的约 211 万美元；但该机构也提醒，其员工数量与营收数据并非同期披露，估算存在不确定性。