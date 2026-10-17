Anthropic 报告：AI 工时已是人类 6 倍，初级程序员岗位骤减，人均雇员创收是 Meta / 谷歌同期的 2 至 4 倍

IT之家 10 月 17 日消息，人工智能公司 Anthropic 昨日（10 月 16 日）发布报告称，在公司成立约 5 年后，其人均雇员创收已达 Meta Platforms 和谷歌在各自高速增长期的 2 至 4 倍。
这一数据基于 Anthropic 截至 2026 年 4 月的内部财务与员工规模记录，并与 Meta、谷歌成立五年时的公开财报数据进行通胀调整后比较。
报告显示，Anthropic 技术部门初级员工占比已从 2025 年初的 21% 降至 14%，初级技术岗位招聘占比更从 27% 骤降至 9%。约三分之一的机器学习经理和五分之一的软件工程经理表示，因 AI 出现而减少了招聘。与此同时，公司整体仍在扩张，销售、财务和招聘等岗位增长更快。
AI 带来的不只是岗位收缩，也包括效率跃升。采用编码智能体后，工程师人均代码提交量达到 6 个月前的 5 倍；律师处理更多合同，财务处理更多发票，销售人员成交更多订单。报告追踪 192 名采用编码智能体的工程师后发现，其代码产出在采用后明显上升，且后续被删除或回滚的代码比例未见恶化。
报告称，到 2026 年 8 月，员工部署的交互式 AI 智能体工作时长已达人类员工的 6 倍；早在 3 月，全公司智能体总工时就首次超过人工工时。IT之家附上相关图片如下：
但“人机协作”也带来新负担。报告称，即使非技术员工，阅读其 Claude 智能体全部输出也可能占去半个工作周；员工正从“执行者”转向“智能体管理者”，负责写指令、搭建监控面板、审查 AI 产出。2026 年春季，这类“元工作”已占员工交互式 Claude 会话的 22%，高于前一年的 10%。
招聘标准随之改变：管理者更看重候选人的自主性、判断力及创造性使用 AI 的能力，而非狭窄的领域专长和具体执行能力。Anthropic 同时建立了岗位风险预警机制，并优先在内部重新调配受影响员工。
不过，人均创收并非衡量企业健康度的唯一指标。外部研究机构 Epoch AI 此前估算，Anthropic 在 2026 年 4 月的人均年化营收约为 900 万美元，明显高于 Meta 的约 255 万美元和谷歌的约 211 万美元；但该机构也提醒，其员工数量与营收数据并非同期披露，估算存在不确定性。