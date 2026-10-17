蒲得宇预估 2026 全球手机出货量降 14.2%，苹果成唯一增长的主要手机厂商

IT之家 10 月 17 日消息，在本周发布的投资简报中，广发证券分析师蒲得宇（Jeff Pu）和 Henry Huang 预测，苹果将是 2026 年唯一一家出货量实现增长的主要智能手机制造商（增长 4%）。
在两位分析师联合发布的投资简报中，预测 2026 年全球智能手机出货量约 10.8 亿部，同比下降约为 14.2%。而苹果却有望成为唯一实现出货增长的主要厂商，达到 2.57 亿部，预计同比增长 4%，届时其全球出货份额将从 2025 年的 20% 升至 24%，继续领先三星（2.41 亿部）。
投资简报中，预估 2026 年三星和华为品牌手机出货量和 2025 年持平，同比增长均为 0%，而其它手机厂商会出现不同程度的下降情况。
报告认为，内存价格大幅上涨正在挤压整个行业：手机厂商被迫削减出货计划、提高售价，2026 至 2027 年或成为行业最艰难的阶段之一。苹果凭借更强的品牌溢价、产品组合与供应链能力，相对更能抵御这轮下行压力。
不过，苹果并非没有隐忧。分析师指出，iPhone 18 Pro 与 iPhone 18 Pro Max 市场反响相对平淡，部分原因包括 iPhone Duo 的竞争，以及用户对其机身重量的批评。受可调光圈摄像头相关限制影响，iPhone 18 Pro 系列的 2026 年生产计划被下调至 7,200 万部。
iPhone Duo 也遭遇铰链供应瓶颈，2026 年 EMS 生产计划由 700 万部下调至 600 万部。该机型已开始预订，起售价 1,999 美元（IT之家注：现汇率约合 13,399 元人民币），美国市场的预计交付时间已延至 1 月底，部分地区更晚，显示需求旺盛但产能吃紧。
资本市场方面，该报告维持苹果股票“持有”评级，目标价 369 美元（现汇率约合 2,473 元人民币）。苹果当日收于 343.46 美元（现汇率约合 2,302 元人民币），上涨 0.43%，成为科技板块普遍抛售中唯一收涨的主要科技股。
IT之家援引图文内容，附上相关表格情况如下：
季度出货量
|厂商 / 指标
|1Q24
|2Q24
|3Q24
|4Q24
|1Q25
|2Q25
|3Q25
|4Q25
|1Q26
|2Q26
|全球智能手机
|300
|292
|316
|332
|305
|295
|323
|336
|290
|278
|Samsung（三星）
|60.1
|53.8
|57.8
|51.7
|60.6
|58.0
|61.4
|61.2
|62.8
|62.7
|Apple（苹果）
|52.6
|45.7
|56.0
|76.9
|57.9
|48.0
|58.6
|81.3
|61.1
|55.8
|Huawei（华为）
|12.5
|13.7
|11.2
|12.9
|13.5
|12.8
|10.4
|15.0
|9.8
|11.5
|New Honor（新荣耀）
|16.8
|15.3
|15.0
|17.6
|16.4
|16.0
|18.5
|20.0
|19.0
|12.1
|OPPO/realme
|36.2
|38.6
|42.6
|37.0
|34.1
|34.9
|38.5
|39.7
|41.2
|41.2
|vivo
|21.3
|25.9
|27.0
|27.1
|22.7
|26.3
|28.8
|27.0
|28.5
|21.2
|Xiaomi（小米）
|40.8
|42.3
|42.8
|42.7
|41.8
|42.4
|43.5
|37.8
|33.8
|31.2
年度出货量及同比增长率：
|厂商 / 指标
|2,024
|同比
|2025
|同比
|2026E
|同比
|全球智能手机
|1,240
|6.5%
|1,259
|1.5%
|1,080
|-14.2%
|Samsung（三星）
|223
|-1%
|241
|8%
|241
|0%
|Apple（苹果）
|231
|-1%
|246
|6%
|257
|4%
|Huawei（华为）
|50
|44%
|52
|4%
|52
|0%
|New Honor（新荣耀）
|65
|5%
|71
|9%
|65
|-8%
|OPPO/realme
|154
|7%
|147
|-5%
|131
|-11%
|vivo
|101
|15%
|105
|4%
|94
|-10%
|Xiaomi（小米）
|169
|15%
|165
|-2%
|127
|-23%
季度市场份额：
|厂商
|1Q24
|2Q24
|3Q24
|4Q24
|1Q25
|2Q25
|3Q25
|4Q25
|1Q26
|2Q26
|Samsung（三星）
|20%
|18%
|18%
|16%
|20%
|20%
|19%
|18%
|22%
|23%
|Apple（苹果）
|18%
|16%
|18%
|23%
|19%
|16%
|18%
|24%
|21%
|20%
|Huawei（华为）
|4%
|5%
|4%
|4%
|4%
|4%
|3%
|4%
|3%
|4%
|New Honor（新荣耀）
|6%
|5%
|5%
|5%
|5%
|5%
|6%
|6%
|7%
|4%
|OPPO/realme
|12%
|13%
|13%
|11%
|11%
|12%
|12%
|12%
|14%
|15%
|vivo
|7%
|9%
|9%
|8%
|7%
|9%
|9%
|8%
|10%
|8%
|Xiaomi（小米）
|14%
|14%
|14%
|13%
|14%
|14%
|13%
|11%
|12%
|11%
年度市场份额：
|厂商
|2,024
|2025
|2026E
|Samsung（三星）
|18%
|19%
|22%
|Apple（苹果）
|19%
|20%
|24%
|Huawei（华为）
|4%
|4%
|5%
|New Honor（新荣耀）
|5%
|6%
|6%
|OPPO/realme
|12%
|12%
|12%
|vivo
|8%
|8%
|9%
|Xiaomi（小米）
|14%
|13%
|12%