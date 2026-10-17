蒲得宇预估 2026 全球手机出货量降 14.2%，苹果成唯一增长的主要手机厂商

IT之家 10 月 17 日消息，在本周发布的投资简报中，广发证券分析师蒲得宇（Jeff Pu）和 Henry Huang 预测，苹果将是 2026 年唯一一家出货量实现增长的主要智能手机制造商（增长 4%）。

在两位分析师联合发布的投资简报中，预测 2026 年全球智能手机出货量约 10.8 亿部，同比下降约为 14.2%。而苹果却有望成为唯一实现出货增长的主要厂商，达到 2.57 亿部，预计同比增长 4%，届时其全球出货份额将从 2025 年的 20% 升至 24%，继续领先三星（2.41 亿部）。

投资简报中，预估 2026 年三星和华为品牌手机出货量和 2025 年持平，同比增长均为 0%，而其它手机厂商会出现不同程度的下降情况。

报告认为，内存价格大幅上涨正在挤压整个行业：手机厂商被迫削减出货计划、提高售价，2026 至 2027 年或成为行业最艰难的阶段之一。苹果凭借更强的品牌溢价、产品组合与供应链能力，相对更能抵御这轮下行压力。

不过，苹果并非没有隐忧。分析师指出，iPhone 18 Pro 与 iPhone 18 Pro Max 市场反响相对平淡，部分原因包括 iPhone Duo 的竞争，以及用户对其机身重量的批评。受可调光圈摄像头相关限制影响，iPhone 18 Pro 系列的 2026 年生产计划被下调至 7,200 万部。

iPhone Duo 也遭遇铰链供应瓶颈，2026 年 EMS 生产计划由 700 万部下调至 600 万部。该机型已开始预订，起售价 1,999 美元（IT之家注：现汇率约合 13,399 元人民币），美国市场的预计交付时间已延至 1 月底，部分地区更晚，显示需求旺盛但产能吃紧。

资本市场方面，该报告维持苹果股票“持有”评级，目标价 369 美元（现汇率约合 2,473 元人民币）。苹果当日收于 343.46 美元（现汇率约合 2,302 元人民币），上涨 0.43%，成为科技板块普遍抛售中唯一收涨的主要科技股。

IT之家援引图文内容，附上相关表格情况如下：

季度出货量

厂商 / 指标 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26 全球智能手机 300 292 316 332 305 295 323 336 290 278 Samsung（三星） 60.1 53.8 57.8 51.7 60.6 58.0 61.4 61.2 62.8 62.7 Apple（苹果） 52.6 45.7 56.0 76.9 57.9 48.0 58.6 81.3 61.1 55.8 Huawei（华为） 12.5 13.7 11.2 12.9 13.5 12.8 10.4 15.0 9.8 11.5 New Honor（新荣耀） 16.8 15.3 15.0 17.6 16.4 16.0 18.5 20.0 19.0 12.1 OPPO/realme 36.2 38.6 42.6 37.0 34.1 34.9 38.5 39.7 41.2 41.2 vivo 21.3 25.9 27.0 27.1 22.7 26.3 28.8 27.0 28.5 21.2 Xiaomi（小米） 40.8 42.3 42.8 42.7 41.8 42.4 43.5 37.8 33.8 31.2

年度出货量及同比增长率：

厂商 / 指标 2,024 同比 2025 同比 2026E 同比 全球智能手机 1,240 6.5% 1,259 1.5% 1,080 -14.2% Samsung（三星） 223 -1% 241 8% 241 0% Apple（苹果） 231 -1% 246 6% 257 4% Huawei（华为） 50 44% 52 4% 52 0% New Honor（新荣耀） 65 5% 71 9% 65 -8% OPPO/realme 154 7% 147 -5% 131 -11% vivo 101 15% 105 4% 94 -10% Xiaomi（小米） 169 15% 165 -2% 127 -23%

季度市场份额：

厂商 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26 Samsung（三星） 20% 18% 18% 16% 20% 20% 19% 18% 22% 23% Apple（苹果） 18% 16% 18% 23% 19% 16% 18% 24% 21% 20% Huawei（华为） 4% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 3% 4% New Honor（新荣耀） 6% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 7% 4% OPPO/realme 12% 13% 13% 11% 11% 12% 12% 12% 14% 15% vivo 7% 9% 9% 8% 7% 9% 9% 8% 10% 8% Xiaomi（小米） 14% 14% 14% 13% 14% 14% 13% 11% 12% 11%

年度市场份额：