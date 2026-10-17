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蒲得宇预估 2026 全球手机出货量降 14.2%，苹果成唯一增长的主要手机厂商

2026/10/17 7:44:12 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 17 日消息，在本周发布的投资简报中，广发证券分析师蒲得宇（Jeff Pu）和 Henry Huang 预测，苹果将是 2026 年唯一一家出货量实现增长的主要智能手机制造商（增长 4%）。

在两位分析师联合发布的投资简报中，预测 2026 年全球智能手机出货量约 10.8 亿部，同比下降约为 14.2%。而苹果却有望成为唯一实现出货增长的主要厂商，达到 2.57 亿部，预计同比增长 4%，届时其全球出货份额将从 2025 年的 20% 升至 24%，继续领先三星（2.41 亿部）。

投资简报中，预估 2026 年三星和华为品牌手机出货量和 2025 年持平，同比增长均为 0%，而其它手机厂商会出现不同程度的下降情况。

报告认为，内存价格大幅上涨正在挤压整个行业：手机厂商被迫削减出货计划、提高售价，2026 至 2027 年或成为行业最艰难的阶段之一。苹果凭借更强的品牌溢价、产品组合与供应链能力，相对更能抵御这轮下行压力。

不过，苹果并非没有隐忧。分析师指出，iPhone 18 ProiPhone 18 Pro Max 市场反响相对平淡，部分原因包括 iPhone Duo 的竞争，以及用户对其机身重量的批评。受可调光圈摄像头相关限制影响，iPhone 18 Pro 系列的 2026 年生产计划被下调至 7,200 万部。

iPhone Duo 也遭遇铰链供应瓶颈，2026 年 EMS 生产计划由 700 万部下调至 600 万部。该机型已开始预订，起售价 1,999 美元（IT之家注：现汇率约合 13,399 元人民币），美国市场的预计交付时间已延至 1 月底，部分地区更晚，显示需求旺盛但产能吃紧。

资本市场方面，该报告维持苹果股票“持有”评级，目标价 369 美元（现汇率约合 2,473 元人民币）。苹果当日收于 343.46 美元（现汇率约合 2,302 元人民币），上涨 0.43%，成为科技板块普遍抛售中唯一收涨的主要科技股。

IT之家援引图文内容，附上相关表格情况如下：

季度出货量

厂商 / 指标1Q242Q243Q244Q241Q252Q253Q254Q251Q262Q26
全球智能手机300292316332305295323336290278
Samsung（三星）60.153.857.851.760.658.061.461.262.862.7
Apple（苹果）52.645.756.076.957.948.058.681.361.155.8
Huawei（华为）12.513.711.212.913.512.810.415.09.811.5
New Honor（新荣耀）16.815.315.017.616.416.018.520.019.012.1
OPPO/realme36.238.642.637.034.134.938.539.741.241.2
vivo21.325.927.027.122.726.328.827.028.521.2
Xiaomi（小米）40.842.342.842.741.842.443.537.833.831.2

年度出货量及同比增长率：

厂商 / 指标2,024同比2025同比2026E同比
全球智能手机1,2406.5%1,2591.5%1,080-14.2%
Samsung（三星）223-1%2418%2410%
Apple（苹果）231-1%2466%2574%
Huawei（华为）5044%524%520%
New Honor（新荣耀）655%719%65-8%
OPPO/realme1547%147-5%131-11%
vivo10115%1054%94-10%
Xiaomi（小米）16915%165-2%127-23%

季度市场份额：

厂商1Q242Q243Q244Q241Q252Q253Q254Q251Q262Q26
Samsung（三星）20%18%18%16%20%20%19%18%22%23%
Apple（苹果）18%16%18%23%19%16%18%24%21%20%
Huawei（华为）4%5%4%4%4%4%3%4%3%4%
New Honor（新荣耀）6%5%5%5%5%5%6%6%7%4%
OPPO/realme12%13%13%11%11%12%12%12%14%15%
vivo7%9%9%8%7%9%9%8%10%8%
Xiaomi（小米）14%14%14%13%14%14%13%11%12%11%

年度市场份额：

厂商2,02420252026E
Samsung（三星）18%19%22%
Apple（苹果）19%20%24%
Huawei（华为）4%4%5%
New Honor（新荣耀）5%6%6%
OPPO/realme12%12%12%
vivo8%8%9%
Xiaomi（小米）14%13%12%
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关键词：苹果iPhone

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