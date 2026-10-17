广汽传祺越 7 四驱卫星通信版上市，限时权益价 21.78 万元

IT之家 10 月 17 日消息，广汽传祺昨日宣布传祺越 7 四驱卫星通信版上市，官方指导价 22.58 万元，限时权益价 21.78 万元。

据介绍，传祺越 7 四驱卫星通信版搭载天通一号高轨卫星通信系统，整合两硬一软三把锁、智能插混四驱、闭式双腔空气弹簧 + SDC 连续可变阻尼减振器，为户外穿越用户提供满配旗舰越野方案。

同时，传祺越 7 还推出增享限时权益“越 7 宠粉大礼包”：9 月 22 日（含）——10 月 31 日下定的新老客户（涵盖两驱 Pro 版、两驱 Max 版、四驱 Max 版、四驱 Ultra 版），可在原有八重购车权益基础上，增享价值 5200 元“越 7 宠粉大礼包”二选一，A 套餐限时赠送原厂改装用品四件套，包含车顶平台、扰流板、侧爬梯、备胎罩；B 套餐限时升级整车终身质保。

据IT之家此前报道，广汽传祺方盒子 SUV 越 7 于 9 月 22 日上市，当时提供 4 种不同配置，指导价区间为 16.98 万-21.58 万元，上市权益价区间则是 16.18 万-20.78 万元。

两驱 Pro 版：上市指导价 16.98 万元，上市权益价 16.18 万元

两驱 Max 版：上市指导价 18.58 万元，上市权益价 17.78 万元

四驱 Max 版：上市指导价 20.58 万元，上市权益价 19.78 万元

四驱 Ultra 版：上市指导价 21.58 万元，上市权益价 20.78 万元

传祺越 7 是广汽传祺品牌首款硬核越野 SUV，长宽高分别为 4999（选装后 5045）/2004（2030）/1933（1916）mm，轴距为 2900mm。

通过性参数方面，接近角 34.5°、离去角 36.2°，高配带空气悬架版本接近角可达 33°、离去角 35°，最小离地间隙 160-310mm 可调。