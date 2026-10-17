长安汽车新任董事长赵非称国内车市下滑严重：但海外还有机会，要全力以赴聚焦海外发展

IT之家 10 月 17 日消息，据第一财经报道，长安汽车新任董事长赵非在 16 日举行的一场媒体沟通会上表示，“国内的这种竞争态势，有时候其实已经进入到一个马太效应、洗牌的这么一个阶段。可能某些友商就会有一些非理性的行为，到了最后这个阶段，它的产品、定价，对这个市场的规则、正常的一个可持续发展（来说）可能就会有偏颇了。”

赵非谈到，国内车市下滑严重，但海外还有机会，长安要全力以赴聚焦海外发展，长安在新能源和智能化上面，可能比国外的一些友商更强，这让长安保持住优势。

赵非表示，长安将坚持既有的战略方向和运营机制，把海外、产品、效率和品牌整合作为接下来的四个聚焦方向。四个聚焦中，海外排在首位。长安要立足全球做一个整合，制定全球导向的大单品策略。

长安汽车公布的数据显示，长安汽车 9 月交付 22.89 万辆新车，其中海外交付 96,200 辆同比增长 73.8%。

据IT之家此前报道，长安汽车昨日公告称，朱华荣申请辞去公司董事长、董事、法定代表人职务，不再代行公司董事会秘书职责，不再担任公司及控股子公司任何职务。朱华荣继续担任中国长安汽车集团有限公司（以下简称“中国长安汽车”）党委书记、董事长，从集团层面统筹旗下汽车业务的整体规划和长远发展。

长安汽车同时宣布，董事会选举赵非为公司董事长、法定代表人，董事长任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，不再担任公司总裁。

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