长安汽车高层人事调整，赵非接替朱华荣任董事长

IT之家 10 月 16 日消息，长安汽车今日公告称，朱华荣申请辞去公司董事长、董事、法定代表人职务，不再代行公司董事会秘书职责，不再担任公司及控股子公司任何职务。朱华荣继续担任中国长安汽车集团有限公司（以下简称“中国长安汽车”）党委书记、董事长，从集团层面统筹旗下汽车业务的整体规划和长远发展。

▲ 朱华荣

IT之家注意到，董事会选举赵非为公司董事长、法定代表人，董事长任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，不再担任公司总裁。在董事会未聘任董事会秘书期间，由董事长代行董事会秘书职责。董事会聘任叶沛为公司总裁，不再担任公司常务执行副总裁，聘任杨大勇为公司常务执行副总裁，不再担任公司执行副总裁，聘任邓承浩为公司执行副总裁，不再担任公司副总裁。

▲ 赵非

长安汽车表示，本次调整旨在充分发挥中国长安汽车作为专业化汽车产业集团“定战略、配资源、促协同、控风险、强激励”的作用，有利于公司进一步优化市场化机制、聚焦全球化经营，推动上市公司高质量发展。

公告同时肯定了朱华荣任职期间的工作。朱华荣在任职期间，领导推动长安汽车第三次创业-创新创业计划，推进新能源“香格里拉”、智能化“北斗天枢”、全球化“海纳百川”战略布局，打造阿维塔、深蓝、启源等品牌，推动公司向智能低碳出行科技公司转型，为公司高质量发展做出重大贡献，董事会对朱华荣先生在任职期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。