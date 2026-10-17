我国首个全自主可控气象 AI 集合预报系统“风清”正式投入业务运行

IT之家 10 月 17 日消息，据香港文汇报，“风清”人工智能全球短中期集合天气预报系统 V1.0 近日通过业务化评审，正式投入全国气象业务运行。该系统依托国家超级计算天津中心核心节点的十万卡 AI4S 超算集群完成全流程训练与迭代，是我国首个实现数据、模型和算力完全自主可控的业务级气象 AI 集合预报模型，标志着天津超算算力在支撑我国气象人工智能技术发展方面取得重要进展。

据介绍，“风清”系统依托位于天津的国家超级计算中心算力基础设施，利用大规模、高并行度的 AI4S 科学计算集群，完成海量气象数据训练、模型优化与精度迭代。据介绍，该系统的核心算力、底层算法和数据源均实现国产化，构建起自主可控的气象智能预报技术体系，补齐了我国全球中期集合智能预报领域的技术短板。

IT之家获悉，“风清”系统由国家气象中心牵头，联合多所高校和科研院所共同研发，融合视觉 Transformer 架构与气象物理约束算法，可刻画大气运动的不确定性，提升暴雨、台风、强对流等灾害性天气的概率预报能力。该系统的全球有效预报时效可达 11 天，多项核心预报指标、概率预报精度及离散度误差控制能力均优于欧洲中期天气预报中心（ECMWF）最新的人工智能集合预报系统。

与传统数值天气预报模式相比，该系统能够借助天津超算的算力支持，在数分钟内完成全球大范围气象要素推演，兼顾预报速度、精度与稳定性，提升对极端天气及中长期天气趋势的预判能力。

该系统投入业务运行后，将服务全国气象防灾减灾、交通运输、能源调度、生态保护及民生保障等领域。后续研发团队还将持续优化模型精度与预报时效，进一步完善国产智能气象预报体系。

近年来，天津持续推动超级计算、人工智能与气象科技融合发展，依托国家超级计算天津中心的算力优势，为大气科学、地球系统模拟和智能气象预报等领域的科研工作提供支持。“风清”系统正式投入运行，是天津超算支撑国家级气象科技创新的一项成果，也将为我国气象科技自主创新及全球智能天气预报技术发展提供支持。