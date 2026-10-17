社区移植英伟达 DLSS 5 新版模型文件，较旧版游戏帧率最高暴涨 40%

IT之家 10 月 17 日消息，科技媒体 Wccftech 今天（10 月 17 日）发布博文，报道称社区 MOD 项目在尚未支持的游戏中移植新版 DLSS 5 神经渲染模型文件，在画面质量暂未见明显下降的情况下，某些场景游戏帧率较旧版可以提高约 30%~40%。

社区 MOD 项目围绕着 OptiScaler-DLSSNR-PreSR-Multipass 这个实验性分支，从《NBA 2K27》（目前唯一官方支持 DLSS 5 的游戏）更新中，提取新版 DLSS 5 神经渲染 DLL（nvngx_dlssnr.dll，版本 310.9.16.0），在性能方面较此前 310.8.x 版本有明显提升。

社区用户 Gaming Optimized 在 RTX 4060 上，于《极限竞速：地平线 6》以相同设置对比新旧模型，测得性能提升接近 40%；在《生化危机：安魂曲》中则获得约 30% 的提升。IT之家附上相关视频如下：

另一名测试者在 RTX 4080 SUPER、4K 路径追踪、DLSS 性能模式及 4 倍 MOD 多帧生成的设置下，将帧率从 108 FPS 提升至 150 FPS，增幅约 39%。不过上述数据仍属早期社区测试，不同游戏、显卡、驱动和场景下的收益可能差异较大，也可能存在兼容性或画质问题。