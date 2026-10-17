Edge 浏览器率先受益：微软优化 Win11 后台应用打开速度，绕过多余进程

IT之家 10 月 17 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（10 月 17 日）发布博文，报道称针对 Windows 11 系统，微软正测试“加速应用启动”新特性，Microsoft Edge 浏览器已率先应用。

在今天面向 Release Preview 频道推送的 KB5127936 更新中，微软已在 Windows 11 25H2（Build 26200.9807）和 26H2（Build 26300.9807）系统上逐步推送该功能。

适用场景方面，该特性只针对“热启动”，即应用已经在后台运行的情况。例如，Edge 的“启动加速”会让浏览器在关闭后仍保留部分后台进程，以便用户下次打开时缩短启动时间。电脑重启后首次打开 Edge，速度不会因此变快。

原理方面，在传统流程中，以 Edge 这类单实例应用为例，用户过去再次点击链接或从任务栏打开 Edge 后，Windows 会先创建一个临时新进程；该进程检查是否已有 Edge 在运行，把请求传递给已有实例，然后自己退出。

这个“中间人”进程虽然存在时间很短，但在系统繁忙、多任务并行时，会增加不必要的延迟，拖慢应用的响应速度。IT之家附上相关图片如下：

而新机制是让已在运行的应用（如 Edge）提前向系统注册自己的窗口。当用户再次发起启动请求时，Windows 不再创建临时进程，直接把请求路由到已注册的窗口，由该窗口自行处理。启动路径从“新建进程 → 检查 → 转发 → 退出”简化为“直接送达已有窗口”，减少了系统开销和等待时间。