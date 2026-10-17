微软发布 Win11 多预览通道新版更新：更新 XBOX 游戏界面，Windows Hello 自动调节亮度

IT之家 10 月 17 日消息，微软昨天（10 月 16 日）发布博文，邀请 Windows Insider 多个预览频道成员，测试适用于 Windows 11 的多版本预览更新，各频道版本如下：

Beta 通道：Build 26220.9739（26H2）、Build 28020.3262（26H1）

Experimental 通道：Build 26340.9750（26H2）、Build 28120.3272（26H1）

Release Preview 通道：Build 26200.9807 / 26300.9807（25H2/26H2）、Build 28000.3351（26H1）

本次更新同步推出了搭载全新 NVIDIA RTX Spark 芯片的 Windows 11 设备系列，并带来了两项重要新功能更新。

IT之家附 Windows 11 本次预览版改进进展如下：

1、更新 XBOX 模式游戏任务视图（Beta、Experimental 通道）：

本次更新引入了经过刷新的 Xbox 模式游戏任务视图体验，新增导航栏可快速访问退出桌面和电源选项，让游戏过程中更容易访问关键系统操作。

2、Windows Hello 面部识别亮度自动调节（Experimental 通道）：

Windows Hello 面部识别现在可以在黑暗或光线昏暗的环境中登录时临时调亮屏幕，帮助用户完成登录。用户可在设置 > 账户 > 登录选项 > 面部识别（Windows Hello）中开启「面部识别期间自动调节屏幕亮度」功能。