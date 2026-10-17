联合征服巴黎“最难魔鬼环岛”：奇瑞 JAECOO 联合 Momenta 完成首个无接管凯旋门智驾挑战

IT之家 10 月 17 日消息，奇瑞 JAECOO 宣布联合 Momenta，共同在法国巴黎完成了“首个无接管的凯旋门智驾挑战”。

据介绍，相应 JAECOO 7 测试车搭载 Momenta R7 世界模型，从拉德芳斯出发，跨越塞纳河，途经塞纳河畔讷伊，进入凯旋门环岛及周边街区，全程约 11.38 公里。沿途覆盖无标线道路、12 个环岛出口、反常规的“右方优先”、多方向车流汇入、施工绕行，以及行人、骑行者交互等复杂场景。

其中，凯旋门环岛汇集 12 条大道，路面没有清晰的车道标线。与常见环岛不同，环岛内车辆还须让行右侧驶入的车辆。周围车流交错，通行空间不断变化，车辆需要准确判断让行与通行时机，并选择通往目标出口的路径，被称为“最难魔鬼环岛”。

最终，JAECOO 7 成功完成了相应挑战，官方称整段通行丝滑流畅，展现出媲美欧洲老司机的驾驶表现。后续搭载 Momenta R7 世界模型的 JAECOO 7 车型将在进行充分测试后，正式与欧洲用户见面

IT之家注意到，奇瑞 JAECOO 品牌于今年 4 月正式进入法国市场，今年 9 月新车注册量达到 2,589 辆，市场份额升至 1.6%。本月 JAECOO 7 也登顶英国全市场车型销量榜首。