特斯拉司机自称开启 FSD 后睡着，车辆冲入封闭车道撞飞警车致加州两名巡警重伤

IT之家 10 月 17 日消息，加州公路巡逻队（CHP）当地时间 10 月 15 日公布了一段行车记录仪视频。视频显示，一辆特斯拉在 80 号州际公路上高速驶入事故封闭区域，撞上停靠的巡逻车，导致车内两名警员受伤。

这名 22 岁的萨克拉门托男性驾驶员告诉调查人员，事发时自己刚好已经睡着，车辆处于 Full Self-Driving（FSD）驾驶状态。

公开报道显示，此次事故发生于当地时间 10 月 13 日深夜，地点位于加州索拉诺县费尔菲尔德附近、Air Base Parkway 出口以西的 80 号州际公路东向车道。

此前约一小时，同一路段发生了一起致命交通事故：一名 19 岁男子驾驶一辆 2007 款本田思域，因不明原因失控，随后与一辆 2017 款雪佛兰太浩（Tahoe）相撞。该男子被送往医院后不治而亡。

该起致命事故发生后，加州警方派了四名公路巡逻队警员乘坐三辆巡逻车在现场开展调查，并封闭了东向四条车道。

据称，两名警员当时正坐在一辆道奇战马（Charger）巡逻车内，涉事特斯拉车辆随后穿过封闭路段的锥桶，以高速行驶状态追尾巡逻车。此次撞击过程被巡逻车行车记录仪以及现场另一辆车的摄像头拍下。

撞击后，巡逻车被推向一辆参与事故现场清理工作的拖车。两名警员因伤势严重被送往费尔菲尔德当地医院，目前均已出院；而特斯拉驾驶员仅受轻伤。

加州公路巡逻队在 10 月 15 日发布的视频及声明中强调，尽管特斯拉将这项功能命名为“完全自动驾驶”，但它并不是真正的自动驾驶系统。该机构表示，FSD 属于需要驾驶员保持监督的驾驶辅助功能，该技术并不能免除驾驶员安全驾驶的责任，并提醒驾驶员在道路上保持警觉、减速行驶，并在接近事故现场时注意避让。

特斯拉驾驶辅助系统与停靠应急车辆发生碰撞的问题，此前已受到美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）调查。2021 年 8 月，NHTSA 针对多起特斯拉撞上停靠警车、消防车等应急车辆的事故展开调查，相关事故不少发生在夜间，现场设有警示灯、照明信号或交通锥桶。2023 年 12 月，特斯拉召回超过 200 万辆汽车，并通过 OTA 软件更新增加驾驶员注意力提醒及相关控制措施。

类似事故此后仍有发生。The Verge 报道称，2024 年 6 月，一辆使用 FSD 的特斯拉曾撞上一辆停靠的富勒顿警车，当时警员正在处理另一起致命事故。此次费尔菲尔德事故再次将驾驶员监督机制、系统对道路封闭标志的识别能力，以及驾驶辅助功能的使用边界置于关注之中。

相关阅读：