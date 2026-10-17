VGN 蜻蜓 3 Mini 鼠标亮相：全新模具，10 月 30 日发售

IT之家 10 月 17 日消息，VGN 今日预告，全新模具鼠标蜻蜓 3 Mini 正式亮相。“更小巧，更轻盈，更强大，是 Mini，但不只是 Mini。”
IT之家注意到，VGN 蜻蜓 3 系列鼠标于今年 1 月发布，有 SE、 Pro、Pro Max、大师版、大师版 + 等多个版本。定价为 99 元-299 元。
作为参考，系列产品尺寸均为 122.4 x 65.1 x 38.3mm，支持三模连接，其他方面根据具体版本有所不同，其中蜻蜓 3 SE 可选黑金 / 白色 / 玫红三种配色，搭载 PAW3311 传感器，重量约 58g，支持双 1KHz 回报率，提供环诺 1 亿次机械微动，覆盖 50-12000DPI，内置 800 毫安时电池。
蜻蜓 3 Pro 可选黑金 / 白色 / 玫红 / 星宇橙四种配色，搭载 PAW3395 传感器，重量约 58g，支持双 1KHz 回报率，提供环诺 1 亿次机械微动，覆盖 50-36000DPI，内置 800 毫安时电池。
蜻蜓 3 Pro Max 可选黑金 / 白色 / 玫红 / 星宇橙四种配色，搭载 PAW3395 传感器，重量约 58g，支持双 8KHz 回报率，提供环诺 1 亿次机械微动，覆盖 50-36000DPI，内置 800 毫安时电池。
蜻蜓 3 大师版可选黑金 / 白色 / 玫红 / 星宇橙四种配色，搭载 PAW3395 Extreme 传感器，匹配 Nordic 54L15 中控，重量约 58g，支持双 8KHz 回报率，提供环诺 1 亿次机械微动，覆盖 50-36000DPI，内置 800 毫安时电池。
蜻蜓 3 大师版 + 可选黑金 / 白色 / 玫红 / 星宇橙四种配色，搭载 PAW3395 Extreme 传感器，匹配 Nordic 54L15 中控，重量约 56g，支持双 8KHz 回报率，提供凯华 1.6 亿次光微动，覆盖 50-36000DPI，内置 500 毫安时电池（支持快充）。