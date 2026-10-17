首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>奇趣电子

VGN 蜻蜓 3 Mini 鼠标亮相：全新模具，10 月 30 日发售

2026/10/17 18:07:40 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
评论：
感谢IT之家网友 不一样的体验 的线索投递！

IT之家 10 月 17 日消息，VGN 今日预告，全新模具鼠标蜻蜓 3 Mini 正式亮相。“更小巧，更轻盈，更强大，是 Mini，但不只是 Mini。”

IT之家注意到，VGN 蜻蜓 3 系列鼠标于今年 1 月发布，有 SE、 Pro、Pro Max、大师版、大师版 + 等多个版本。定价为 99 元-299 元。

作为参考，系列产品尺寸均为 122.4 x 65.1 x 38.3mm，支持三模连接，其他方面根据具体版本有所不同，其中蜻蜓 3 SE 可选黑金 / 白色 / 玫红三种配色，搭载 PAW3311 传感器，重量约 58g，支持双 1KHz 回报率，提供环诺 1 亿次机械微动，覆盖 50-12000DPI，内置 800 毫安时电池。

▲ 蜻蜓 3 系列

蜻蜓 3 Pro 可选黑金 / 白色 / 玫红 / 星宇橙四种配色，搭载 PAW3395 传感器，重量约 58g，支持双 1KHz 回报率，提供环诺 1 亿次机械微动，覆盖 50-36000DPI，内置 800 毫安时电池。

蜻蜓 3 Pro Max 可选黑金 / 白色 / 玫红 / 星宇橙四种配色，搭载 PAW3395 传感器，重量约 58g，支持双 8KHz 回报率，提供环诺 1 亿次机械微动，覆盖 50-36000DPI，内置 800 毫安时电池。

蜻蜓 3 大师版可选黑金 / 白色 / 玫红 / 星宇橙四种配色，搭载 PAW3395 Extreme 传感器，匹配 Nordic 54L15 中控，重量约 58g，支持双 8KHz 回报率，提供环诺 1 亿次机械微动，覆盖 50-36000DPI，内置 800 毫安时电池。

蜻蜓 3  大师版 + 可选黑金 / 白色 / 玫红 / 星宇橙四种配色，搭载 PAW3395 Extreme 传感器，匹配 Nordic 54L15 中控，重量约 56g，支持双 8KHz 回报率，提供凯华 1.6 亿次光微动，覆盖 50-36000DPI，内置 500 毫安时电池（支持快充）。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：VGN蜻蜓 3 Mini 鼠标蜻蜓 3 Mini

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知