中国科学院院士鄂维南：未来民科是科研的主力，AI 时代每个有想法有能力的团队和个人都可以参与到科技创新中去

10 月 17 日，在光华思想力论坛上，中国科学院院士、北京大学讲席教授鄂维南表示，人工智能本质上是“数学 + 计算机工程”，将大幅降低科研门槛，推动“科研平权化”。“未来民科是科研的主力”，他预测，通过开放实验室和云服务，“每一个有想法有能力的团队和个人都可以参与到科技创新当中去”。

鄂维南指出，企业真正做生产时缺乏原始创新，只能在管理、价格等方面竞争，“内卷的根本原因是创新能力不够”。他认为，高端工业软件、高端机床数控系统目前受制于人，但“现在不但是可以比较短的时间内实现自主可控，甚至可以‘换道超车’”，可构建 AI 原生工业软件体系，“原则上几乎可以拿出不但可以对标西门子，甚至可以超越西门子的体系，一两年内就可以做成”。

他区分 AI for Science 与 AI for Industry，指出后者起步更难，因工业软件更封闭、工业数据大部分闭源，但工业生产线建模因为宏观较容易，未来核心任务是把工业生产线建模做到位。他判断这一进程“三年、最多五年就可以实现”。

鄂维南同时警示，人工智能时代现行的科研体系将会面临巨大的挑战。他以数学界为例称，若四大顶刊投稿量增加百倍，“我们其实并不知道如何应对”。他强调颠覆性创新“很大程度上靠自由探索而实现的，而不是任务定义而驱动的”，并批评“把自由探索和写论文等同于一起，这是所犯的错误”。

他认为，科研成果形态将从论文转向知识产权，产业形态也将重构，高校必须构建深入理解需求的创新驱动一体化人才培养体系。