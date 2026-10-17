Anthropic 内部调查：大多数员工相信到 2030 年 AI 能完成至少八成工作

IT之家 10 月 17 日消息，据《商业内幕》今天（17 日）早间报道，Anthropic 员工普遍认为，AI 将取代自己大部分工作，绝大多数美国劳动者则持不同看法。

Anthropic 最新研究对比了美国成年人和 1334 名公司员工的调查结果。大多数 Anthropic 员工预计，到 2030 年，自己至少 80% 的工作可以交给 AI 完成，而美国劳动者中只有约 5% 的人持相同看法。

研究反映出 Anthropic 员工与普通美国人对 AI 未来发展的判断存在巨大差异。对于 AI 能力的进步速度、节省工作时间的效果，以及未来经济增长的速度，Anthropic 员工的预期都乐观得多。

以调查结果的中位数计算，Anthropic 员工预计，到 2030 年底，开发一款新 AI 模型所需的工作中，95% 可以由 AI 完成。

Anthropic 首席经济学家彼得 · 麦克罗里认为，员工们的判断或许能帮助外界为更先进的 AI 做好准备：“我们发表这项研究，是因为 Anthropic 在 AI 应用方面比整个经济体系领先约一年半。换句话说，Anthropic 内部发生的变化，可能预示着整个社会接下来会发生什么。”

Anthropic 还调查了劳动者使用 AI 的情况及对 AI 未来影响的看法。研究显示，美国成年人和 Anthropic 员工对 AI 目前能做什么，基本有着相同的认识。但对于 AI 进步有多快、应用会有多广泛，以及能节省多少时间、提高多少生产率，双方的看法存在分歧。

IT之家从报道中获悉，造成上述差异的原因可能不止一个。Anthropic 员工可以获得更多使用 AI 工具的预算，还经常有机会试用尚未公开发布的模型。相比之下，普通美国劳动者从事体力劳动或服务业工作的比例更高。

调查显示，技工、生产和运输行业的劳动者认为，到 2030 年，AI 能够接手的工作比例相对最低。Anthropic 员工、科技行业从业者以及商业和金融业受访者则预计，AI 将承担更多工作。

就业前景方面，大多数 Anthropic 员工预计，美国失业率将在 2030 年超过 12%；多数美国劳动者则认为，届时失业率不会超过 8%，或者维持在 8% 左右。美国当前的失业率为 4.2%。

对于 AI 究竟会给就业市场带来多大冲击，现有研究尚未得出一致结论。

Anthropic 研究人员还利用问卷回答推算了受访者对经济增长的预期。以中位数计算，美国成年人对应的 2030 年 GDP 增速为 5.4%，Anthropic 员工则高达 17.1%。作为对比，美国去年 GDP 增长了 2.2%。