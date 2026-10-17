为避免银行存款大量流失，花旗、美银出手限制智能体访问客户账户

IT之家 10 月 17 日消息，美国银行业向监管机构警告，AI 智能体可能为了帮助用户获得更高收益，自动将闲置资金转往其他账户，导致银行存款大量流失。据英国《金融时报》16 日报道，花旗集团和美国银行也已出手，限制 AI 智能体访问客户账户。

花旗称，为保障客户账户和个人信息安全，该行禁止第三方 AI 智能体或助手登录客户账户，也不允许其直接通过花旗的数字银行平台办理交易。

美国银行 CEO 布莱恩 · 莫伊尼汉透露，该行也限制了 AI 智能体访问个人客户存款，并着手制定规则，明确 AI 授权支付的最终责任归属：“我们坚信，账户资金转出必须经过人工授权。我们正在跟智能体服务商沟通，告诉他们：‘你们肯定不希望消费者回头投诉，说账户里的钱被转走了，却不知道为什么，也不知道转去了哪里，最后发现是 AI 智能体干的。’”

一名知情人士证实，美国银行采取了限制措施。

今年 9 月，Meta 推出 AI 个人助理 Muse 后，银行业对存款流失的担忧进一步加剧。银行担心，AI 智能体会替消费者寻找收益更高的存款账户，将大量闲置资金从原有账户转走。

与此同时，AI 企业争相推出帮助消费者管理个人财务的新工具和聊天机器人。

阿波罗全球管理公司首席经济学家托尔斯滕 · 斯洛克的一份报告，进一步加剧了银行业的担忧。他警告称，AI 助手可能自动将家庭资金从全美平均利率只有 0.1% 的支票账户转走，存入利率为 3.3% 至 5% 的其他账户。

摩根大通、美国银行和富国银行合计持有 1.6 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 10.72 万亿元人民币）无息存款，占三家银行负债总额的 16%。如果按照 3% 的利率向储户支付利息，三家银行每年就需要额外支出 470 亿美元（现汇率约合 3,148.28 亿元人民币），接近其全年利润总和的一半。

如果银行不得不提高个人存款利率，才能防止储户将资金转往利率更高的其他机构，利润就可能大幅缩水。

报告指出，如果每个家庭都利用 AI 智能体提高现金存款的收益，银行就可能失去很大一部分用于发放贷款的低成本存款，会给整个金融体系带来问题。

一名知情人士透露，就消费者越来越多地使用 AI 智能体代办金融交易的问题，华尔街高管还向美联储监管人员表达了担忧。

监管官员私下对银行阻止 AI 智能体访问客户账户的做法表示欢迎。他们认为，法律或需进一步明确消费者应如何授权 AI 智能体代为进行金融交易，以及交易出问题时应由谁来担责。

花旗称，客户仍可授权部分开放银行服务商，在有限范围内以只读方式获取账户信息。

摩根大通 CEO 杰米 · 戴蒙本周宣布，由于不希望出现潜在的数千个失控智能体，银行将限制 AI 智能体访问客户账户。“我们必须确保以适当的方式保护客户，因此也在开发相应的工具。在此期间，我们不会允许任何外部 AI 智能体随意进入银行系统，因为对客户和摩根大通而言，风险太大了。”

咨询公司西蒙顾和高级合伙人克里斯托夫 · 施特格迈尔认为，银行需要采取措施鼓励客户继续存款，必须想办法提高存款产品的客户黏性。具体措施方面，可以体现在扩大客户忠诚度计划，并通过这些计划提供不同的贷款利率等。