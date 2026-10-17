10.97 万元起吉利星瑞 L PLUS 正式上市，国内首款搭载激光雷达的燃油轿车

IT之家 10 月 17 日消息，吉利星瑞 L PLUS 今晚正式上市，为国内首款搭载激光雷达的燃油轿车，顶配车型配备千里浩瀚 H5 高阶智驾系统，支持城市 NOA 与高速 NOA。

吉利星瑞 L PLUS 共推出 4 款燃油车型，除此之外还有 4 款 i-HEV 智擎混动车型，上市指导价 11.97-15.37 万元，上市限时价 10.97-14.37 万元（此前预售价 11.57 万元起）。IT之家汇总如下：

启星版 1.5TD+DHT：11.97 万元，10.97 万元

逐星版 1.5TD+DHT：12.97 万元，11.97 万元

朗星版 1.5TD+DHT：13.97 万元，12.97 万元

曜星版 1.5TD+DHT：14.97 万元，13.97 万元

悦享版 2.0TD+8AT：12.37 万元，11.37 万元

动享版 2.0TD+8AT：13.37 万元，12.37 万元

驾享版 2.0TD+8AT：14.37 万元，13.37 万元

驭享版 2.0TD+8AT：15.37 万元，14.37 万元

新车定位宽体旗舰智混家轿，官方称其为国内燃油轿车中首款搭载激光雷达的车型，激光雷达与高阶智驾集中在顶配曜星版上，其余版本以混动系统和座舱配置作为主要区分。

新车长宽高 4956mm/1915mm/1505mm，轴距 2845mm；外观延续家族式设计，前脸为 31 道立体竖格栅与双透镜前大灯，侧面采用溜背造型，保留机械式门把手，尾部为贯穿式尾灯。

吉利为其提供了枫林丹红、秋水长蓝、暮山紫灰、长天烁银、清秋玉白、远山凝墨 6 款车漆，以及米色、黑色（又分为皮质、麂皮）共 3 款内饰。

新车搭载前麦弗逊 + 后多连杆独立悬架，提供 1.5TD i-HEV 智擎混动与 2.0TD 燃油两套总成。

混动版 1.5TD 混动专用发动机最大功率 120 千瓦、峰值扭矩 255 牛 · 米，驱动电机最大功率 175 千瓦、峰值扭矩 262 牛 · 米，系统综合输出 238 马力，零百加速 7.7 秒，WLTC 工况百公里油耗 3.98 升，支持 66km/h 以内纯电行驶，无需外接充电，一箱油综合续航超过 1000 公里。

2.0TD 燃油版最大功率 200 千瓦、峰值扭矩 400 牛 · 米，匹配爱信 8AT 变速箱，官方零百加速约 6.5 秒，需加注 95 号汽油。高配车型搭载 CCD 可变阻尼悬架，百公里制动距离 34.4 米。

智能座舱是新车的重点，其车内配备 15.4 英寸 2.5K 悬浮中控屏、10.2 英寸全液晶仪表，高配车型提供 16.6 英寸 W-HUD 抬头显示，支持红绿灯倒计时与导航投射，车机为 Flyme Auto 系统，兼容 Flyme Link、华为 HiCar 与苹果 CarPlay。

另外，高配版本还提供 23 扬声器 Flyme Sound 音响、前排座椅通风加热按摩以及后排座椅通风加热，曜星版额外增加后排小桌板与老板键。

辅助驾驶方面，顶配曜星版采用千里浩瀚 H5 方案，感知硬件为 1 颗激光雷达、3 颗毫米波雷达与 11 颗高清摄像头，支持城市 NOA 与高速 NOA，功能覆盖自主变道、路口博弈、施工避让及全场景自动泊车。