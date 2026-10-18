曝华为 Pura X Max 阔折叠手机销量已破百万台，标准版成功“赶超”典藏版

IT之家 10 月 18 日消息，长期关注国内手机市场份额的博主 @RD观测 分享了华为折叠屏手机的销量情况：截至 2026 W40（IT之家注：9 月 28 日-10 月 4 日），华为 Pura X Max 约 52.9 万台、Pura X Max 典藏版约 49.31 万台。

从数据来看，华为 Pura X Max 系列横向阔折叠手机的总销量已突破百万台。值得一提的是，普通版终于实现了对典藏版的销量“赶超”，并拉开了约 3.59 万台的差距（此前典藏版的销量长期高于普通版）。

参考IT之家此前报道，行业首款横向阔折叠手机 —— 华为 Pura X Max 已于今年 4 月 25 日 10:08 开售，全系搭载麒麟 9030 Pro 旗舰处理器，售价 10999 元起。

标准版

12GB+256GB：定价 10999 元

12GB+512GB：定价 11999 元

典藏版

16GB+512GB：定价 12999 元

16GB+1TB：定价 13999 元

另外，在今年 9 月 29 日的国际媒体圆桌会议上华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东与多家国际媒体的记者就华为消费者业务及 HarmonyOS 生态系统进行了交流。余承东还透露：“在 iPhone Duo 发布后的一周内，我们的 Pura X Max 销量增长了 76%。”