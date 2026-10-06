余承东回应苹果入局折叠屏：欢迎同行加入竞争，iPhone Duo 发布后华为 Pura X Max 销量大增 76%

IT之家 10 月 6 日消息，华为海外 X 账号今日（10 月 6 日）发布了 9 月 29 日的国际媒体圆桌会议摘要。华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东与多家国际媒体的记者就华为消费者业务及 HarmonyOS 生态系统进行了交流。

有记者询问华为 Mate XT 2 三折叠手机的具体销售或出货量数据。此外，苹果也首次推出了其折叠形态产品，记者询问余承东如何看待这对华为在折叠屏手机行业地位的影响。

余承东回答称，Mate XT 2 是华为三折叠手机产品的第二代。第一代及其改款型号的销量超过 100 万部。第二代于 9 月 7 日上市。截至 9 月 29 日，Mate XT 2 已出货近 10 万台，预计总出货量也将超过 100 万部。

余承东表示，会逐步将 Mate XT 2 推向海外市场。“许多中东和亚太地区的用户都很喜欢它。我也希望能把它带到欧洲等其他市场。”

谈到苹果入局折叠屏手机市场，余承东表示很高兴看到美国同行最近推出了折叠屏手机。“实际上，华为在去年春天推出了一款类似的横向折叠产品 Pura X。当时，华为设计了这款折叠屏手机的小屏和大屏版本，最初计划同时发布。但由于投入了大量资源和精力建设 HarmonyOS 生态系统，华为将更大版本 Pura X Max 的发布推迟到了今年 4 月。”

余承东表示：“当我们准备推出这款阔折叠手机时，看到网上报道说我们的美国同行也开发了类似的手机。这款阔折叠手机最初来自华为，我们是更早开始做的。”

余承东还透露：“在 iPhone Duo 发布后的一周内，我们的 Pura X Max 销量增长了 76%。也许是因为消费者更喜欢我们的产品。自发布以来的几个月内，Pura X Max 的销量已突破 100 万台。我们欢迎同行加入竞争，为消费者提供更好的产品和服务。这种良性竞争也能激励更多用户选择折叠屏手机。”

余承东还表示，华为如今已占据中国折叠屏手机市场 75% 的份额。