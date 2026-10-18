荣耀 WIN2 手机搭载电竞 WIN 键：3 档可调震动、响应灵敏度，支持游戏内自由映射键位

IT之家 10 月 18 日消息，荣耀 WIN2 系列手机将于 10 月 21 日在荣耀 WIN 电竞宇宙嘉年华发布，官方对新机进行预热，宣布新机搭载全新电竞 WIN 键。
据介绍，全新电竞 WIN 键支持 3 档可调震动、3 档响应灵敏度，搭配 5 种响应光效与无极按键透明度；支持游戏内自由映射键位。海报显示，电竞 WIN 键仅荣耀 WIN2 手机支持。
此外，荣耀宣布荣耀 WIN2 系列手机搭载 1216 超大尺寸对称扬声器，独家双开放 18cc 大音腔，支持 AI 脚步声增强、AI 沉浸音效、AI 电竞振动引擎。
博主 @数码闲聊站 昨日爆料了荣耀 WIN2 系列手机的配置：
中杯：第五代骁龙 8 至尊版处理器 + 单风扇 + 12070mAh 电池 +90W 有线充；
大杯：第六代骁龙 8 超级至尊版处理器 + 双风扇 + 10100mAh 电池 +100W 有线充 + 无线充。
据IT之家此前报道，维信诺此前宣布，维信诺与荣耀全球首发 2K 185Hz 电竞屏，荣耀 WIN2 系列手机全系搭载。海报显示，维信诺作为荣耀 WIN2 系列屏幕唯一战略供应伙伴，联合定制全球首款 2K 185Hz 电竞护眼屏。