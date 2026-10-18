研究发现：全麻手术中佩戴降噪耳机可降低术后恶心呕吐概率

IT之家 10 月 18 日消息，据 Newscientist 报道，术后恶心呕吐十分常见，但在手术过程中佩戴降噪耳机有助于预防这类令人不适的副作用。这项简单的干预手段，也佐证了一个观点：即便我们失去对周围环境的主观感知，大脑依然会处理声音信号。

休斯顿贝勒医学院的维吉・卡特洛维茨（Vigi Katlowitz）表示：“这些数据非常鼓舞人心，也和数十年来的研究结论相一致 —— 麻醉并不是简单的电源开关。”

据IT之家了解，恶心呕吐是麻醉药常见的副作用。临床上一般会常规给药进行预防。来自中国苏州苏州大学附属第一医院的刘华跃及其团队，希望研究一种非药物方案，并在圣地亚哥举办的麻醉学年会上公布了研究成果。

研究团队招募了 192 名接受全身麻醉下腹腔镜妇科手术的患者。患者被随机分成两组，其中一半从麻醉开始到手术结束全程佩戴隔音耳罩；所有患者均接受标准麻醉方案与止吐药物。

术后 48 小时内，佩戴耳罩组有 35% 的人出现恶心或呕吐，而未佩戴组这一比例为 52%。研究人员还发现，听力受到保护的患者，症状严重程度更低：呕吐次数更少，对日常生活的影响也更小。

手术室通常并非安静环境。刘华跃团队在研究中测得，手术室平均噪音为 66 分贝，大致等同于日常交谈的音量。

目前，声音、恶心呕吐与麻醉三者之间的作用机制尚不明确。但麻醉会影响神经系统；噪音被认为会诱发应激反应，激活自主神经系统。自主神经系统负责调节心率这类不受主观控制的身体机能，并和脑干中负责恶心、呕吐的神经通路相互作用。

不过刘华跃强调，该研究并未探究耳罩减轻恶心呕吐背后的具体机理，“通过隔音抑制应激反应”目前仍只是假说。

尽管如此，研究结果进一步揭示了麻醉状态下大脑的活动特点。刘华跃说：“从生物学角度可以推测：全身麻醉只会造成意识消失，但未必会完全阻断大脑对声音的神经处理。”

刘华跃希望未来开展一项多中心大样本临床试验，测量全麻患者的噪音暴露水平与神经系统活动之间的关联。