山灵流媒体解码前级耳放一体机 SM50 开售：ES9039Q2M DAC 芯片，首发 2598 元

IT之家 10 月 18 日消息，山灵流媒体解码前级耳放一体机 SM50 今日正式开售，零售价 2698 元，首发价 2598 元。

该机是集网络串流、本地播放、蓝牙接收、USB DAC、数字解码、耳机放大及前级 / 线路输出于一体的全能一体机；搭载 ES9039Q2M DAC 芯片，配备 3.5mm 与 4.4mm 双耳机输出，其中 3.5mm 输出功率达 182mW @32Ω，4.4mm 平衡输出功率达 700mW @32Ω，并提供高、低两档增益选择。

该机预留了丰富的输入输出接口：音源输入支持串流播放、蓝牙、本地及 NAS、 USB DAC；数字输出支持 USB 、同轴；模拟输出支持 RCA、XLR；网络接口支持有线 LAN 、双频 WiFi。无线方面采用双天线方案，支持蓝牙 5.2，蓝牙接收支持 LDAC、aptX、aptX HD、AAC、SBC 编码，同时支持 2.4GHz / 5GHz 双频 WiFi。

该机配备 4.5 英寸 1080×1920 高清触控屏，尺寸为 188×205×53mm，重量约 1.7kg，提供黑、银两种配色可选，采用铝合金外壳搭配玻璃面板，操控方面支持触控 + 实体旋钮 + App 多种方式。

IT之家附这款新品详细参数如下：

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。