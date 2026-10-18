消息称索尼 PS6 仅内存和存储物料成本就超 680 美元

IT之家 10 月 18 日消息，内存紧缺问题对 PlayStation 6 的冲击，似乎超出了预期。硬件爆料人 KeplerL2 在 NeoGAF 论坛称，索尼这款下一代主机仅内存与 NAND 闪存两项物料成本就超过 680 美元（IT之家注：现汇率约合 4,558 元人民币）。

KeplerL2 是在回复另一位论坛用户的帖子时给出该数据，那位用户曾猜测 PS6 补贴后的零售价可能为 680 美元（现汇率约合 4,558 元人民币），而这一爆料基本否定了该猜想。需要注意：这个 680 美元（现汇率约合 4,558 元人民币）只包含内存与存储，APU、散热、电源以及其余硬件还未计入。

这并非 Kepler 第一次更新成本预估。早在今年 3 月，他估算这台主机物料总成本约 760 美元（现汇率约合 5,094 元人民币）；到 7 月，该预估已经上涨至大约 960 美元（现汇率约合 6,435 元人民币）。

目前各类爆料信息显示，PS6 搭载 GDDR7 显存，采用 160 位位宽，最高可支持 40GB 容量，而 30GB 是可能性更高的配置。另有消息称，索尼曾考虑削减内存容量以控制成本。造成涨价的根源和其他行业一样：AI 数据中心大量消耗 DRAM 与 NAND 闪存的供货，推高了全行业的存储芯片价格。

索尼尚未发布任何关于 PS6 定价的官方信息，因此对以上爆料内容需要保持审慎。尽管如此，如果存储芯片价格维持当前水平，PS6 售价大概率会显著高于 PS5 Pro，现在来看标价 1,000 美元（现汇率约合 6,703 元人民币）已经具备可能性。