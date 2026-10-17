索尼 SIE 申请全新“生成式超采样”专利：利用手柄输入预测画面变化，有望于 PS6 游戏机中引入

IT之家 10 月 17 日消息，据 IGN 报道，索尼 SIE 近期提交了一项新专利，暗示该公司可能在 PlayStation 6 游戏机中引入全新 AI 补帧功能，系统会根据用户手柄输入操作预测画面变化。

据介绍，相应专利名为“Generation Super Sampling”（生成式超采样），编号为 US-20260320740-A1，其中主要展示索尼利用手柄输入的操作数据预测画面变化，继而利用专有 AI 模型生成插值帧，以降低延迟和卡顿现象。

此外，这项专利还提到了多帧生成的可能性。英伟达已于 2025 年随 GeForce RTX 50 系列显卡引入相关技术，能够在传统渲染帧之间生成多张中间帧。索尼的专利文件称，在部分实施方案中，系统预测的画面数量并不局限于输入画面之后的下一帧，解码系统也可以经过训练，预测输入画面之前或之后的任意数量画面。

不过，多帧生成对于主要连接电视使用的游戏主机究竟有多大价值，仍然值得讨论。目前，这项技术在 PC 游戏中更适合搭配 144Hz 及更高刷新率的显示器使用，而即使是支持高刷新率的电视，刷新率通常也不超过 120Hz，因此多帧生成的实际需求相对有限。当然，如果索尼最终为 PS6 提供这项功能，让玩家自行选择是否启用，也不失为一种有益的补充。

IT之家注意到，近期索尼陆续提交了多项涉及 PlayStation 未来功能的专利。上个月，该公司申请了一项 AI 代理相关专利，描述系统如何持续监测主机运行状态，并在玩家察觉问题之前尝试部署修复措施。此外，索尼还提交过一项将 NFC 读卡器集成至 PlayStation 手柄的专利，设想玩家通过轻触银行卡或手机即可完成支付。

需要注意的是，专利申请并不代表相关技术一定会投入商用。不过，这些专利仍能为外界了解索尼下一代主机的潜在发展方向提供线索。随着 PlayStation 6 逐渐成为业界关注的焦点，索尼未来如何利用 AI 改善游戏性能与交互体验，也值得继续观察。