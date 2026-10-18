荣耀 WIN 2 系列手机防水性能公布，内置双风扇支持 IPX8+IPX9 级防水

IT之家 10 月 18 日消息，荣耀官方今日正持续预热 WIN 2 系列手机，刚刚又介绍了新机的防水性能：荣耀 WIN 2 系列支持整机 IP68+IP69+IP69K 级防尘防水，内置双风扇支持 IPX8+IPX9 级防水。

据介绍，荣耀 WIN 2 系列将搭载双子星涡轮散热风扇，将成为行业首款搭载双风扇散热架构的手机。不过爆料显示，荣耀 WIN 2 的中杯会采用单风扇设计，大杯才是双风扇方案。

另外，新机还将搭载荣耀鸿燕通信，配备全新自研射频增强芯片 HONOR C3，可强化复杂网络环境通信性能；搭载全新电竞 WIN 键，支持 3 档可调震动、3 档响应灵敏度，搭配 5 种响应光效与无极按键透明度；支持游戏内自由映射键位。海报显示，电竞 WIN 键仅荣耀 WIN2 手机支持。

IT之家整理新机已曝光 / 公布配置如下：